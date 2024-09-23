Повторенье – мать ученья: сколько витамина D нужно взрослому человеку?

По словам фармацевта Кюлли Тедер, от уровня витамина D в крови зависит развитие костей и зубов, нормальное функционирование иммунной и нервной систем.

Кроме того, этот витамин важен для развития мышц и силы их сокращения, времени реакции, координации и выносливости, свертываемости крови и работы сердечной мышцы. Также считается, что его действие повышает чувствительность клеток к инсулину и замедляет развитие атеросклероза.

«Поэтому, если в организме мало витамина D, у маленьких детей может развиться рахит, задержка роста, они позже могут начать стоять, сидеть, ходить; у взрослых результатом может быть размягчение костей (остеомаляция) или истончение костей (остеопороз) с переломами, а также мышечная слабость, снижение работоспособности мышц, судороги, заболевания суставов», - перечисляет Тедер.

Нет однозначного мнения о том, сколько витамина D нужно принимать в день. Институт развития здоровья рекомендует принимать 10 микрограммов (мкг), или 400 единиц в день, в возрасте от 6 до 60 лет, а Эстонская ассоциация остеопороза рекомендует взрослым принимать 20-25 мкг витамина D в день.