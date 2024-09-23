«Рекомендуемый уровень витамина в крови - от 75 нмоль/л, однако средний уровень витамина D у эстонцев составляет 51,9 нмоль/л, или примерно на 40 процентов ниже рекомендованного», - говорит врач лаборатории SYNLAB, доктор Меэли Глюкманн.
Повторенье – мать ученья: сколько витамина D нужно взрослому человеку?
По словам фармацевта Кюлли Тедер, от уровня витамина D в крови зависит развитие костей и зубов, нормальное функционирование иммунной и нервной систем.
Кроме того, этот витамин важен для развития мышц и силы их сокращения, времени реакции, координации и выносливости, свертываемости крови и работы сердечной мышцы. Также считается, что его действие повышает чувствительность клеток к инсулину и замедляет развитие атеросклероза.
«Поэтому, если в организме мало витамина D, у маленьких детей может развиться рахит, задержка роста, они позже могут начать стоять, сидеть, ходить; у взрослых результатом может быть размягчение костей (остеомаляция) или истончение костей (остеопороз) с переломами, а также мышечная слабость, снижение работоспособности мышц, судороги, заболевания суставов», - перечисляет Тедер.
Нет однозначного мнения о том, сколько витамина D нужно принимать в день. Институт развития здоровья рекомендует принимать 10 микрограммов (мкг), или 400 единиц в день, в возрасте от 6 до 60 лет, а Эстонская ассоциация остеопороза рекомендует взрослым принимать 20-25 мкг витамина D в день.
«В последнее время, однако, считается, что без определения уровня витамина D в сыворотке крови новорожденным со второй недели жизни следует принимать 10 мкг в день, дети 1-12 лет - 10-20 мкг, 12-18 лет - 15-20 мкг, а взрослые - 20-25 мкг в день», - говорит фармацевт. Она добавляет, что если анализ крови показывает низкий уровень витамина D в крови (менее 75 нмоль/л), необходимы более высокие дозы.
«Обычно для достижения нормального уровня требуется 50-100 мкг, или 2000-4000 единиц в день, однако анализ крови позволит определить более точную дозу, - говорит Тедер.
Важно не забывать о максимальных суточных количествах. Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) определяет максимальное безопасное потребление витамина D в 25 мкг в день для детей до года, 50 мкг в день для детей в возрасте 1-10 лет и 100 мкг в день для детей и взрослых старше 11 лет.
Обычная профилактическая доза в 25 мкг, или 1000 единиц, показана всем здоровым людям с сентября по май, но это количество не эффективно для устранения дефицита витамина. Для устранения дефицита необходимо ежедневное потребление 2000-4000 единиц. «Однако дозы более 4000 единиц следует принимать лишь в течение короткого периода для восполнения сильного дефицита», - говорит Тедер.