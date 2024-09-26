Борьба с очередями: Кассе здоровья разрешили использовать резервы

«Несмотря на эффект от совершенствования системы здравоохранения и перераспределения бремени собственного участия при оплате медицинских услуг, доходы бюджета Кассы здоровья недостаточно велики для поддержания текущего уровня доступности медицинских услуг - доходы не покрывают расходы», - заявила министр здоровья Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия).

Согласно ее пояснениям, каждое сокращение в виде десяти миллионов евро в сфере специализированной врачебной помощи означает перенос лечения десяти тысяч человек. Однако этого можно избежать, если принять решение об использовании резервов. «Это значит, что мы сможем обеспечить доступность медицинской помощи и в следующем году и не допустим существенного увеличения очередей на лечение», - говорит Сиккут.

Согласно летнему прогнозу Минфина, прогнозируемый дефицит Кассы здоровья в следующем году составит 209,8 миллиона евро. В результате перераспределения бремени собственного участия при оплате медицинских услуг в следующем году вырастут плата за визит, койко-место и рецепты, однако в случае стационарного сестринского ухода бремя собственного участия планируется снизить на треть, то есть в среднем на 260 евро на человека.

Различные изменения помогут сократить дефицит бюджета Кассы здоровья на 42,2 млн евро до 167,6 млн евро в 2025 году.

Член правления Кассы здоровья Пилле Банхард отметила, что плата за визит и койко-места остается неизменной уже более десяти лет: «По сравнению со средней страной Евросоюза, наше здравоохранение недостаточно финансируется, и соответствующие изменения помогут улучшить финансовую устойчивость медицинских учреждений».