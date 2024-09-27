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Здоровье

Сезон простуд начинается: заметно выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Редактор: rus.postimees.ee
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Простуда.
Простуда. Фото: Shutterstock

В течение минувшей недели - с 16 по 22 сентября - в Эстонии зарегистрировали семь случаев заболевания гриппом и свыше 2900 случаев заболевания ОРВИ, пишет Rus.ERR.

По сравнению с предшествовавшей неделей количество выявленных случаев заболевания гриппом выросло на 17%, выясняется из данных Департамента здоровья.

Также на прошлой неделе было зарегистрировано 2939 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, 36,8% из которых (1082 случая) пришлись на детей до 14 лет.

За неделю количество случаев заболевания острыми респираторными инфекциями увеличилось на 1%.

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