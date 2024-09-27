В течение минувшей недели - с 16 по 22 сентября - в Эстонии зарегистрировали семь случаев заболевания гриппом и свыше 2900 случаев заболевания ОРВИ, пишет Rus.ERR.
Сезон простуд начинается: заметно выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
По сравнению с предшествовавшей неделей количество выявленных случаев заболевания гриппом выросло на 17%, выясняется из данных Департамента здоровья.
Также на прошлой неделе было зарегистрировано 2939 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, 36,8% из которых (1082 случая) пришлись на детей до 14 лет.
За неделю количество случаев заболевания острыми респираторными инфекциями увеличилось на 1%.