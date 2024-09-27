Эксперт: человеку действительно необходимо восемь часов сна или это всего лишь миф?

По словам психолога и консультанта по сну Кене Верник, люди, которые регулярно спят слишком мало, чаще страдают от различных проблем со здоровьем и заболеваний.

«Исследования показывают, что те, кто спит менее пяти часов в сутки, с возрастом сталкиваются с более высоким риском развития проблем со здоровьем. Длительное лишение сна также делает нас менее привлекательными, поскольку оно лишает кожу блеска и создаёт тёмные пятна под глазами», – говорит она, добавляя, что недостаток сна также негативно влияет на продуктивность и креативность, а также увеличивает вероятность совершения ошибок», - говорит она.

Хотя потребность в часах сна может быть индивидуальной, среднестатистический взрослый человек, по мнению Верник, должен спать 7–9 часов.

Стоит ли нам чувствовать вину перед собой, если мы не спим достаточное количество времени?

Исследование IKEA показало, что многих беспокоит продолжительность сна.

«Трое из пяти человек сказали, что недостаточный или некачественный сон иногда вызывает у них стресс. Однако причиной недостаточного сна часто является образ жизни, который способствует недостаточному сну, другие приоритеты или неподходящие условия для сна. Некоторые из нас даже чувствуют вину за то, что недостаточно спят, поэтому мы решили поближе взглянуть на мифы, связанные со сном, и помочь людям восстановить контроль над своим сном», – говорит Рената Данте, руководитель корпоративных отношений IKEA.