Эти признаки могут указывать на заболевание печени

На ранних стадиях заболеваний печени люди часто не испытывают серьезных проблем со здоровьем и могут жаловаться лишь на легкие симптомы, такие как усталость, отсутствие аппетита, дискомфорт или боль в правом подреберье, тошнота и непереносимость алкоголя. В результате они не спешат обращаться к врачу, сообщает портал Kliinik.ee.