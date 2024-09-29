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Здоровье

Эти признаки могут указывать на заболевание печени

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Печень. Иллюстративное фото.
Печень. Иллюстративное фото. Фото: Sebastian Kaulitzki/PantherMedia / Sebastian Kaulitzki

На ранних стадиях заболеваний печени люди часто не испытывают серьезных проблем со здоровьем и могут жаловаться лишь на легкие симптомы, такие как усталость, отсутствие аппетита, дискомфорт или боль в правом подреберье, тошнота и непереносимость алкоголя. В результате они не спешат обращаться к врачу, сообщает портал Kliinik.ee.

На более поздних стадиях заболевания печени начинают проявляться характерные симптомы: желтушность кожи и слизистых оболочек, увеличение живота, боли в животе и расстройства пищеварения. Также возможно снижение веса, появление горького привкуса во рту, вздутие живота или даже боли в суставах.

Успешное лечение заболеваний печени во многом зависит от ранней диагностики и своевременного начала терапии.

Осложнения, такие как цирроз или рак печени, требуют комплексного лечения.

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