На ранних стадиях заболеваний печени люди часто не испытывают серьезных проблем со здоровьем и могут жаловаться лишь на легкие симптомы, такие как усталость, отсутствие аппетита, дискомфорт или боль в правом подреберье, тошнота и непереносимость алкоголя. В результате они не спешат обращаться к врачу, сообщает портал Kliinik.ee.
Эти признаки могут указывать на заболевание печени
На более поздних стадиях заболевания печени начинают проявляться характерные симптомы: желтушность кожи и слизистых оболочек, увеличение живота, боли в животе и расстройства пищеварения. Также возможно снижение веса, появление горького привкуса во рту, вздутие живота или даже боли в суставах.
Успешное лечение заболеваний печени во многом зависит от ранней диагностики и своевременного начала терапии.
Осложнения, такие как цирроз или рак печени, требуют комплексного лечения.