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Здоровье

Кто эти родители, которые отказываются вакцинировать своих детей? Почему они это делают?

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Вакцинирование от гриппа.
Вакцинирование от гриппа. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

Руководитель амбулаторного инфекционного центра Западно-Таллиннской центральной больницы доктор Керсти Кинк рассказывает пресс-секретарю Департамента здоровья Имре Каасу о важности вакцинации. Более подробное интервью можно прочитать на портале Med24.

Перевод: Валерия Ермакова

Родителей, которые отказываются от вакцинации, можно разделить на три группы.

Первая группа - это родители, которые не верят в необходимость вакцинации, так как сомневаются в существовании заболеваний или в их серьезности. Хотя эта группа, к счастью, невелика, убедить их - одна из самых сложных задач для медицинских работников. Изменить их мнение трудно, так как люди, находящиеся в состоянии отрицания, часто отвергают любую научную информацию.

Вторая группа состоит из людей, у которых мнение о вакцинации сформировалось на основе личного или близкого опыта. Например, могло произойти так, что кто-то из семьи заболел, и они посчитали, что болезнь связана с вакциной. Иногда вакцины действительно могут вызывать некоторые проблемы со здоровьем, но чаще причины бывают иными, и их взаимосвязь не всегда научно обоснована. Важно общаться с этой группой, выслушивать их опасения и помогать объяснить, обоснованы ли их сомнения или основаны на неверных интерпретациях.

Третья группа состоит из родителей, у которых просто недостаточно информации. Часто кажется, что о вакцинации говорят много, но на самом деле многим людям не хватает важных фактов. Наша задача - дать ясное и доступное объяснение того, что такое вакцины, из чего они сделаны и какую защиту они предлагают. Также нужно объяснить, что вакцинация не всегда предотвращает заражение, но защищает от тяжелых форм заболеваний и помогает поддерживать здоровье общества в целом.

Чтобы объяснить пользу вакцинации и развеять страхи, нам нужно найти время для взаимного диалога. Это поможет уменьшить страхи, возникающие из-за дезинформации.

В борьбе с антипрививочным движением важно решать проблему как на образовательном уровне, так и путем повышения осведомленности. Врачи, ученые и СМИ играют важную роль в объяснении механизмов действия вакцин, их безопасности и полезности на основе фактов. Нам нужно больше обсуждений, ориентированных на эмпатию и понимание, а не противостояние. Страхи людей реальны и часто глубоко укоренены, поэтому к ним нужно относиться с терпением и взаимным уважением.

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