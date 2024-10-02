Жителям Эстонии напоминают, что одно решение может спасти множество жизней

По словам Евгения Николаевского, руководителя проекта Портала здоровья Кассы здоровья, созданный в конце ноября прошлого года обновленный сайт портала теперь предлагает людям удобный доступ к данным о своем здоровье.

«На сегодняшний день в Эстонии согласие стать донором органов дали более 53 тысяч человек. Мы ожидаем и надеемся, что однажды число доноров органов превысит 100 тысяч. Оформление запроса занимает всего минуту-две, но в будущем это может подарить кому-то дополнительные годы жизни», – объяснил Николаевский.

Цель празднования Европейского дня донорства и трансплантации клеток, тканей и органов — привлечь больше внимания к этой области медицинской науки, повысить осведомленность общественности, а также отдать дань уважения всем донорам и их родственникам и поблагодарить их.

В то же время этот день также посвящается всем тем медикам, которые ежедневно работают в этой сфере. Официальным медийным представителем дня «One decision, so many saved lives» каждый год становится другая страна-участница Европейского cоюза. В этом году принимающей стороной является Литва.

Для привлечения внимания к данной теме и проявления поддержки 4-6 октября по всей Европе многие здания и сооружения будут подсвечены зелеными тонами, также будут зажжены памятные свечи, организованы культурные и спортивные мероприятия, будут проводиться научные конференции.

Все это организуется для того, чтобы выразить признательность всем донорам, благодаря органам которых были спасены жизни многих нуждающихся в них людей. «Очень важно, чтобы информация о донорстве и его медицинских, этических и юридических аспектах дошла до каждого человека и чтобы он задумался об этом и обязательно поговорил на эту тему со своими близкими», – сказала Вирге Палль.

В Эстонии заполнить электронную декларацию о намерениях по донорству органов очень легко – все взрослые могут сделать это на Портале здоровья www.terviseportaal.ee. На сайте необходимо выбрать в меню декларацию о намерениях, указать свое решение и подтвердить его дигитальной подписью. Подписанную на Портале здоровья декларацию о намерениях всегда можно изменить.