Деменция в Эстонии диагностируется в недостаточной степени, число диагностированных случаев составляет около 10 процентов от всех случаев, сообщается в журнале «Социальная работа» Института развития здоровья в специальном сентябрьском выпуске, посвященном деменции.

По данным Института развития здоровья и Кассы здоровья, ежегодно в Эстонии диагностируется около 500 новых случаев деменции.

Однако немногие из них получают нужные услуги. Лишь треть людей с деменцией получают помощь трудотерапевта, а в течение двух лет после постановки диагноза ни один пациент не обратился к психиатру или невропатологу для повторной оценки своего состояния.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), деменция является седьмой основной причиной смерти во всем мире, однако в Эстонии она не входит в число 15 основных причин смерти.

По данным эстонского регистра причин смерти, деменция или болезнь Альцгеймера указывается в свидетельствах о смерти примерно в 250 случаях в год.

Основными причинами недостаточной диагностики и отсутствия лечения являются незнание, стигма и ограниченный доступ к услугам», - говорит член правления НКО «Жизнь с деменцией» Крис Эллермаа.

Деменцией страдают почти восемь миллионов человек в Европейском союзе.

Деменция

Постепенное снижение функций мозга (мышление, память, рассуждение, планирование).

Деменция - не болезнь, а набор симптомов. Когда деменция ухудшается, человек не может выполнять повседневные задачи. Могут измениться его поведение и черты характера.

Это не нормальная часть старения. При нормальном процессе старения проблемы с памятью ухудшаются постепенно: к примеру, человек может забыть имена или номера телефонов, однако находит способ справиться с возникшей проблемой.

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