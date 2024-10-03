ЕС не может выполнить свои собственные правила: чернила для татуировок могут содержать токсичные вещества

Перевод: Сергей Светлов

Если вы планируете сделать татуировку, обдумайте это решение. Новое исследование, проведенное в Бингемтонском университете в штате Нью-Йорк, касающееся зеленых и синих чернил для татуировок в Европе, показало, что большинство из них содержат ингредиенты, не указанные на этикетке, а также некоторые запрещенные вещества, сообщает Medical Xpress.

В Европе чернила для татуировок регулируются правилами ЕС по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ (REACH), которые были введены в 2022 году. Эти правила ограничивают использование около 4000 веществ и запрещают использование некоторых пигментов, таких как Pigment Blue 15:3 и Pigment Green 8.

Новое исследование под руководством химика Джона Свирка из Бингемтонского университета проанализировало десять зеленых и синих чернил от пяти различных производителей, представленных на европейском рынке, которые утверждали, что соответствуют требованиям REACH. Ранее лаборатория Свирка провела исследование чернил для татуировок в США и обнаружила, что 45 из 54 протестированных чернил не соответствовали заявленному составу.

«Наше исследование не может сказать ничего о безопасности татуировок, но мы считаем, что это первый важный шаг к ответу на вопрос: "Безопасны ли татуировки?"», - сказал Свирк.

«Если мы не знаем, что находится в бутылочке с чернилами, то не можем понять, что может вызвать побочные эффекты как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе», - добавил он.

Для анализа чернил лаборатория Свирка использовала различные методы, главным из которых был рамановский анализ - широко используемый в искусствоведении метод для идентификации пигментов. Исследование выявило два основных результата.

«Мы не можем определить, являются ли проблемы с неправильной маркировкой чернил для татуировок намеренными или непреднамеренными, но, по крайней мере, это подчеркивает необходимость улучшения производственных стандартов», - отметил Свирк.

Почти все чернила (9 из 10) не соответствовали требованиям REACH. В некоторых случаях проблема заключалась в том, что не были указаны все компоненты, но в четырех случаях чернила содержали материалы, прямо запрещенные регламентом REACH.

Лаборатория Свирка продолжит исследование состава чернил для татуировок, чтобы лучше понять процессы рассеивания пигментов и оценить, есть ли повод для беспокойства.

Исследование опубликовано в журнале The Analyst.