Новое исследование предупреждает, что эти напитки могут увеличить риск инсульта

Перевод: Сергей Светлов

В рамках масштабного проекта INTERSTROKE, который исследует факторы риска инсульта, ученые провели два отдельных анализа. Один из них изучал влияние газированных напитков, фруктовых соков и воды, а другой - влияние чая и кофе.

«Не все фруктовые напитки одинаково полезны - свежевыжатые соки, вероятно, приносят больше пользы, тогда как соки из концентратов с добавлением сахара и консервантов могут быть вредны», - сказал ведущий исследователь профессор Эндрю Смит.

Согласно результатам, опубликованным в журнале Journal of Stroke, употребление газированных напитков, независимо от того, подслащены они сахаром или искусственными подсластителями, увеличивает риск инсульта на 22%.

Этот риск еще больше возрастает у тех, кто пьет два и более таких напитков ежедневно. Также употребление фруктовых соков связано с еще большим увеличением риска (на 37%), причем два таких напитка в день могут утроить риск инсульта. Однако исследователи отметили, что риск образования тромбов снижается у тех, кто пьет семь стаканов воды в день.

Выводы относительно употребления чая и кофе были опубликованы в журнале International Journal of Stroke. Если употребление более четырех чашек кофе в день увеличивает вероятность инсульта на 37%, то употребление чая связано с уменьшением этого риска на 18-20%.

Ежедневное употребление 3-4 чашек черного чая связано со снижением риска инсульта на 29%, а такое же количество зеленого чая - на 27%. Однако ученые отметили, что антиоксидантная польза чая и его защитное действие против инсульта могут быть заблокированы при добавлении молока.

«Главная цель исследования INTERSTROKE - предоставить полезную информацию, как снизить риск инсульта. Хотя гипертония является наиболее значимым фактором риска, его можно уменьшить, ведя здоровый образ жизни, включая правильное питание и физическую активность. Это исследование дает дополнительные данные о том, какие напитки следует выбирать для ежедневного потребления», - отметил содиректор исследования INTERSTROKE, профессор Мартин О’Доннелл.