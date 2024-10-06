Придется платить родителям? В десяти клиниках закончились деньги на стоматологические услуги для детей

«В регистратуре мне сказали, что Касса здоровья в то же утро объявила, что деньги на детскую стоматологию в этом году закончились, и снова бесплатно все будет только с нового года», - написала Мария редакции «Актуальной камеры».

По словам члена правления Haldja Hambar Мадиса Тафенау, они могут обслужить примерно 9000 детей, общая сумма составляет около одного миллиона евро, но в сентябре он обнаружил, что средства, выделяемые на стоматологию, заканчиваются.

В предыдущие годы Касса здоровья могла с легкостью выделять клиникам дополнительные деньги, но в этом году из-за недостаточного бюджета это невозможно.

Касса здоровья анализирует возможность забрать часть средств у тех клиник, которые их еще не использовали.