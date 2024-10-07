В новом отчете Американской ассоциации по исследованию рака подчеркивается сложная взаимосвязь между алкоголем и раковыми заболеваниями.
ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Спиртное вызывает шесть видов рака
По оценкам авторов доклада, сорок процентов всех случаев рака связаны с модифицируемыми факторами риска, то есть с теми аспектами, которые мы можем изменить. На первом месте среди таких факторов стоит потребление алкоголя, пишет ScienceAlert.
Алкоголь связан с шестью видами рака: раком головы и шеи, раком пищевода, раком печени, раком груди, раком толстой кишки и раком желудка.
Статистика пугает: в 2019 году на Западе более одного из двадцати случаев рака связывали с употреблением алкоголя, и этот показатель растет со временем.
В отчете также подчеркивается тревожная тенденция: увеличение частоты возникновения некоторых видов рака среди молодых людей.
Особенно вызывает беспокойство рост случаев раннего колоректального рака среди взрослых моложе 50 лет. В докладе отмечается, что с 2011 по 2019 годы этот показатель увеличивался на 1,9 процента ежегодно.
Хотя точные причины этой тенденции все еще изучаются, исследования последовательно указывают на связь между частым и регулярным потреблением алкоголя в молодом и среднем возрасте и повышенным риском развития рака толстой и прямой кишки в более позднем возрасте.
«В отличие от многих факторов риска развития рака, мы можем контролировать потребление алкоголя. Снижение или отказ от алкоголя может уменьшить риск, что дает нам определенную степень контроля перед лицом этой непредсказуемой болезни», - подчеркивает Джастин Стеббинг, профессор биомедицинских наук в Университете Англия Раскин.
Связь между алкоголем и риском развития рака носит положительную корреляцию, что означает, что чем больше потребляется алкоголь, тем выше риск развития рака. Даже умеренное потребление алкоголя связано с повышенным риском возникновения определенных видов рака, особенно рака груди.
Однако важно помнить, что хотя алкоголь увеличивает риск рака, это не означает, что у всех, кто пьет, обязательно разовьется рак. Многие факторы способствуют развитию болезни.
Алкоголь повреждает ДНК
«Когда мы пьем, наш организм разлагает алкоголь на ацетальдегид, вещество, которое может повредить нашу ДНК. Это означает, что алкоголь может потенциально переписывать нашу ДНК и вызывать изменения, называемые мутациями, которые могут привести к развитию рака», - объясняют ученые в докладе.
Ситуация усложняется, если учесть различные способы воздействия алкоголя на наш организм. Он может ухудшать усвоение питательных веществ и витаминов, изменять уровень гормонов и даже способствовать проникновению вредных химических веществ в клетки ротовой полости и горла. Также алкоголь может влиять на микробиом - бактерии, живущие в нашем кишечнике.
Потребление алкоголя связано и с другими аспектами образа жизни. Например, употребление табака и курение могут значительно повысить риск возникновения рака, связанного с алкоголем. Генетические факторы также играют роль, так как некоторые генетические вариации влияют на то, как наш организм метаболизирует (разлагает) алкоголь.
Отсутствие физической активности и ожирение, которые часто сопутствуют чрезмерному потреблению алкоголя, также увеличивают риск рака, и их сочетание усиливает этот риск еще больше.
Крепость алкоголя не снижает риск
Тип алкогольного напитка, будь то пиво, вино или крепкий алкоголь, не имеет значительного значения для риска развития рака. Сам этанол является канцерогенным веществом. И хотя некоторые исследования показывают, что красное вино может оказывать защитный эффект против некоторых заболеваний, нет четких доказательств того, что оно предотвращает рак.
Речь не о том, что мы никогда не должны наслаждаться бокалом вина или пива с друзьями. Важно осознавать возможные риски и принимать решения, которые соответствуют нашим целям в отношении здоровья. Это касается умеренности, внимательности и осознанного выбора.