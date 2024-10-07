ВАЖНО ЗНАТЬ Спиртное вызывает шесть видов рака

Однако важно помнить, что хотя алкоголь увеличивает риск рака, это не означает, что у всех, кто пьет, обязательно разовьется рак. Многие факторы способствуют развитию болезни.

Алкоголь повреждает ДНК

«Когда мы пьем, наш организм разлагает алкоголь на ацетальдегид, вещество, которое может повредить нашу ДНК. Это означает, что алкоголь может потенциально переписывать нашу ДНК и вызывать изменения, называемые мутациями, которые могут привести к развитию рака», - объясняют ученые в докладе.

Ситуация усложняется, если учесть различные способы воздействия алкоголя на наш организм. Он может ухудшать усвоение питательных веществ и витаминов, изменять уровень гормонов и даже способствовать проникновению вредных химических веществ в клетки ротовой полости и горла. Также алкоголь может влиять на микробиом - бактерии, живущие в нашем кишечнике.

Потребление алкоголя связано и с другими аспектами образа жизни. Например, употребление табака и курение могут значительно повысить риск возникновения рака, связанного с алкоголем. Генетические факторы также играют роль, так как некоторые генетические вариации влияют на то, как наш организм метаболизирует (разлагает) алкоголь.

Отсутствие физической активности и ожирение, которые часто сопутствуют чрезмерному потреблению алкоголя, также увеличивают риск рака, и их сочетание усиливает этот риск еще больше.

Крепость алкоголя не снижает риск

Тип алкогольного напитка, будь то пиво, вино или крепкий алкоголь, не имеет значительного значения для риска развития рака. Сам этанол является канцерогенным веществом. И хотя некоторые исследования показывают, что красное вино может оказывать защитный эффект против некоторых заболеваний, нет четких доказательств того, что оно предотвращает рак.

Речь не о том, что мы никогда не должны наслаждаться бокалом вина или пива с друзьями. Важно осознавать возможные риски и принимать решения, которые соответствуют нашим целям в отношении здоровья. Это касается умеренности, внимательности и осознанного выбора.