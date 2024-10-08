Исследование сточных вод: в 13 городах Эстонии выросло потребление наркотиков

Остаточные уровни метадона не претерпели значительных колебаний по сравнению с предыдущими исследованиями и следы наркотика обнаружены во всех городах.

Самые высокие уровни были обнаружены в городах, где он используется в качестве заместительной терапии при опиоидной зависимости. Самые высокие уровни остаточных количеств метадона были обнаружены в сточных водах Нарвы и Силламяэ.

Остатки метамфетамина были обнаружены в городских сточных водах в меньшей степени, но явно больше в сточных водах Валга, Выру и Тарту. В сточных водах Нарвы, Раквере, Силламяэ и Вильянди метамфетамин обнаружен не был.

МДМА, или экстази, был обнаружен в очень небольших количествах в городских сточных водах, но повсеместно. Самый высокий уровень остатков был обнаружен в сточных водах Раквере.

Среди новых веществ в третьем квартале 2024 года в сточных водах Таллинна, Пярну и Раквере был обнаружен альфа-PVP. Новые психоактивные вещества 3- или 4-MMC были обнаружены только в Раквере, а митрагинин - только в Выру. Других веществ, включенных в исследование (альфа-PHPs, бупренорфин, фентанил, нитазены), в сточных водах ни одного из городов обнаружено не было.

Советник Министерства юстиции Андри Ахвен в комментарии для BNS отметил, что на результаты исследования могут повлиять различные общественные мероприятия, особенно в небольших городах Эстонии: "Поэтому невозможно сделать какие-либо твердые выводы, например, о количестве постоянных потребителей наркотиков. Это станет ясно только в течение длительного времени при сравнении результатов разных опросов", - подчеркнул он.

С результатами исследований сточных вод, проведенных по заказу Министерства юстиции, можно ознакомиться с помощью таблиц Министерства юстиции. Результаты исследования отображаются в виде количества доз веществ, потребляемых на 1000 жителей в день.

С 2022 года министерство проводит обследования сточных вод четыре раза в год, предоставляя информацию о потреблении наркотиков и психотропных веществ в Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну, Кохтла-Ярве (Ахтме), Вильянди, Маарду, Раквере, Силламяэ, Валга, Выру, Хаапсалу и Пайде. Исследования проводятся в сотрудничестве с Эстонским институтом судебной экспертизы и Эстонским центром исследования окружающей среды.