По данным исследования сточных вод, проведенного по заказу Министерства юстиции, в середине августа жители большинства городов Эстонии употребляли значительно больше каннабиса, чем в начале года. Причем в Нарве и Валга этот показатель был самым высоким.
Исследование сточных вод: в 13 городах Эстонии выросло потребление наркотиков
Об этом BNS сообщила пресс-служба Минюста, отметив, что в очередной раз пробы сточных вод с целью выявления наркотиков были взяты в тринадцати городах Эстонии в течение 24 часов 14-15 августа.
Пробы, взятые в ходе тестирования сточных вод, анализируют эксперты Эстонского института судебной экспертизы; анализ в ходе индикаторных исследований сможет дать точную картину текущей ситуации с распространением наркотиков.
Каннабис по-прежнему остается самым распространенным наркотиком в Эстонии, причем в большинстве городов уровень остаточных количеств наркотиков выше, чем в предыдущих пробах этого года.
Самые высокие уровни были отмечены в Нарве и Валга, за ними следуют Маарду, Силламяэ и Таллинн. По сравнению с другими городами уровень остатков каннабиса был ниже в Пайде, Выру и Вильянди.
Амфетамин по-прежнему находили в сточных водах всех городов. Самые высокие уровни были обнаружены в Маарду и Выру, чуть ниже - в Нарве, Кохтла-Ярве-Ахтме и Силламяэ. Самые низкие уровни остатков амфетамина были обнаружены в сточных водах из Вильянди и Хаапсалу.
Кокаин по уровню потребления в Эстонии уже некоторое время находится на третьем месте. Кокаин также был обнаружен в сточных водах всех обследованных городов, но среднее количество доз в сточных водах было значительно ниже, чем, например, для амфетамина.
Наибольшее количество доз кокаина на 1000 жителей приходится на Раквере и Маарду. В Хаапсалу, Силламяэ, Валга и Выру этот показатель был значительно ниже среднего.
Остаточные уровни метадона не претерпели значительных колебаний по сравнению с предыдущими исследованиями и следы наркотика обнаружены во всех городах.
Самые высокие уровни были обнаружены в городах, где он используется в качестве заместительной терапии при опиоидной зависимости. Самые высокие уровни остаточных количеств метадона были обнаружены в сточных водах Нарвы и Силламяэ.
Остатки метамфетамина были обнаружены в городских сточных водах в меньшей степени, но явно больше в сточных водах Валга, Выру и Тарту. В сточных водах Нарвы, Раквере, Силламяэ и Вильянди метамфетамин обнаружен не был.
МДМА, или экстази, был обнаружен в очень небольших количествах в городских сточных водах, но повсеместно. Самый высокий уровень остатков был обнаружен в сточных водах Раквере.
Среди новых веществ в третьем квартале 2024 года в сточных водах Таллинна, Пярну и Раквере был обнаружен альфа-PVP. Новые психоактивные вещества 3- или 4-MMC были обнаружены только в Раквере, а митрагинин - только в Выру. Других веществ, включенных в исследование (альфа-PHPs, бупренорфин, фентанил, нитазены), в сточных водах ни одного из городов обнаружено не было.
Советник Министерства юстиции Андри Ахвен в комментарии для BNS отметил, что на результаты исследования могут повлиять различные общественные мероприятия, особенно в небольших городах Эстонии: "Поэтому невозможно сделать какие-либо твердые выводы, например, о количестве постоянных потребителей наркотиков. Это станет ясно только в течение длительного времени при сравнении результатов разных опросов", - подчеркнул он.
С результатами исследований сточных вод, проведенных по заказу Министерства юстиции, можно ознакомиться с помощью таблиц Министерства юстиции. Результаты исследования отображаются в виде количества доз веществ, потребляемых на 1000 жителей в день.
С 2022 года министерство проводит обследования сточных вод четыре раза в год, предоставляя информацию о потреблении наркотиков и психотропных веществ в Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну, Кохтла-Ярве (Ахтме), Вильянди, Маарду, Раквере, Силламяэ, Валга, Выру, Хаапсалу и Пайде. Исследования проводятся в сотрудничестве с Эстонским институтом судебной экспертизы и Эстонским центром исследования окружающей среды.