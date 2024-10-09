В исследовании, проведенном в Медицинской школе Вейля при Корнельском университете в Нью-Йорке, изучалась связь между падениями и ишемическим инсультом. Были проанализированы данные 90 592 пациентов, госпитализированных по поводу ишемического инсульта в период с 2026 по 2020 год.

Из них 5250 пациентов (5,8%) в течение шести месяцев до инсульта находились в больнице в связи с падением и были выписаны при отсутствии острых симптомов.

По сравнению с пациентами, у которых не было зафиксировано падений до инсульта, пациенты, у которых было падение до инсульта, были старше (74,7 года против 70,8 года), чаще речь шла о женщинах (61,9% против 53,4%) и имели больше сопутствующих заболеваний.

Пациенты, которые упали и находились в ЭМО до инсульта, с наибольшей вероятностью перенесли ишемический инсульт в течение 15 дней после падения. По сравнению с контрольной группой (инсульт развился в течение года после падения), риск инсульта был в 2,7 раза выше в течение двух недель сразу после падения и снижался с течением времени после падения.

Согласно результатам исследования, падения могут представлять серьезный риск развития инсульта в ближайшем будущем. Пациенты, поступающие в отделение неотложной помощи из-за падения, должны быть тщательно обследованы на предмет возможных факторов риска инсульта, включая возможность скрытых аритмий и транзиторной ишемической атаки мозга, пишет Eesti Arst.