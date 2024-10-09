Исследование: чрезмерное увлечение смартфоном вызывает у детей сложные психические расстройства

В долгосрочном исследовании, проведенном в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, ученые следили за 9538 участниками в течение примерно двух лет, чтобы понять, как экранное время влияет на психическое здоровье.

На момент начала исследования участникам было 9 или 10 лет. Используя модели со смешанными эффектами, исследователи проанализировали ассоциации между самоотчетом детей о времени, проведенном за экраном, и симптомами психического здоровья, о которых сообщали родители.

Исследование показало, что более продолжительное время, проведенное за экраном, связано с увеличением ряда негативных симптомов психического здоровья. В частности, каждый дополнительный час экранного времени был связан с увеличением симптомов депрессии (на 10%), увеличением поведенческих симптомов (на семь процентов) и увеличением соматических симптомов (на шесть процентов). Аналогично, каждый час экранного времени увеличивал риск развития симптомов дефицита внимания или гиперактивности на шесть процентов.

Ученые отметили, что хотя эффект был небольшим, он был постоянным. Они также отметили, что среди видов деятельности, связанных с экраном, видеочаты, текстовые сообщения, просмотр видео и видеоигры имеют наибольшую связь с симптомами депрессии.

«Время, проведенное за экраном, может быть заменено временем, потраченным на физическую активность, сон, общение и другие полезные занятия, которые уменьшают депрессию и тревогу», - пояснил ведущий автор исследования доктор Джейсон Нагата.