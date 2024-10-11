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Здоровье

Заболеваемость Covid-19 в Эстонии: наметилась удивительная тенденция

Редактор: rus.postimees.ee
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Коронавирусное отделение в Западно-Таллиннской центральной больнице.
Коронавирусное отделение в Западно-Таллиннской центральной больнице. Фото: Tairo Lutter

На минувшей неделе в Эстонии было зарегистрировано 976 новых случаев заражения Covid-19, что на 4,6% меньше, чем неделей ранее, пишет Rus.ERR.

Из всех выявленных с 30 сентября по 6 октября случаев заражения 146 были подтверждены лабораторно, остальные – клинически, следует из данных Департамента здоровья.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах - 378, 139 и 118 соответственно.

Заболеваемость коронавирусом снижается третью неделю подряд.

Средний уровень заболеваемости в Эстонии за семь дней снизился до 139,4 случая на 100 000 человек.

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