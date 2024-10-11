Заболеваемость Covid-19 в Эстонии: наметилась удивительная тенденция

Из всех выявленных с 30 сентября по 6 октября случаев заражения 146 были подтверждены лабораторно, остальные – клинически, следует из данных Департамента здоровья.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах - 378, 139 и 118 соответственно.

Заболеваемость коронавирусом снижается третью неделю подряд.

Средний уровень заболеваемости в Эстонии за семь дней снизился до 139,4 случая на 100 000 человек.