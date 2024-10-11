На минувшей неделе в Эстонии было зарегистрировано 976 новых случаев заражения Covid-19, что на 4,6% меньше, чем неделей ранее, пишет Rus.ERR.
Заболеваемость Covid-19 в Эстонии: наметилась удивительная тенденция
Из всех выявленных с 30 сентября по 6 октября случаев заражения 146 были подтверждены лабораторно, остальные – клинически, следует из данных Департамента здоровья.
Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах - 378, 139 и 118 соответственно.
Заболеваемость коронавирусом снижается третью неделю подряд.
Средний уровень заболеваемости в Эстонии за семь дней снизился до 139,4 случая на 100 000 человек.