Всего через несколько месяцев медицинские учреждения должны будут в обязательном порядке страховать свою ответственность, что приведет к росту цен на стоматологические услуги в условиях и без того дорожающей жизни.
Для подписчиков
Лечение зубов в любом случае подорожает. Вопрос в том, насколько
В конце года вступит в силу система страхования пациентов, которая должна лучше защищать интересы пациентов в будущем, а также мотивировать медицинских работников бороться с врачебными ошибками, которых можно избежать.
Изначально планировалось, что новая система вступит в силу 1 июля этого года, но большинство страховых компаний не были готовы к подписанию договоров с медицинскими учреждениями. Теперь договоры должны быть заключены до 1 декабря, то есть в ноябре.