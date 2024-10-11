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Лечение зубов в любом случае подорожает. Вопрос в том, насколько

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В будущем стоматологическая помощь может стать недоступной для еще большего числа людей.
В будущем стоматологическая помощь может стать недоступной для еще большего числа людей. Фото: Kermo Benrot

Всего через несколько месяцев медицинские учреждения должны будут в обязательном порядке страховать свою ответственность, что приведет к росту цен на стоматологические услуги в условиях и без того дорожающей жизни.

В конце года вступит в силу система страхования пациентов, которая должна лучше защищать интересы пациентов в будущем, а также мотивировать медицинских работников бороться с врачебными ошибками, которых можно избежать.

Изначально планировалось, что новая система вступит в силу 1 июля этого года, но большинство страховых компаний не были готовы к подписанию договоров с медицинскими учреждениями. Теперь договоры должны быть заключены до 1 декабря, то есть в ноябре.

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