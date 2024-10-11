Лечение зубов в любом случае подорожает. Вопрос в том, насколько

В конце года вступит в силу система страхования пациентов, которая должна лучше защищать интересы пациентов в будущем, а также мотивировать медицинских работников бороться с врачебными ошибками, которых можно избежать.

Изначально планировалось, что новая система вступит в силу 1 июля этого года, но большинство страховых компаний не были готовы к подписанию договоров с медицинскими учреждениями. Теперь договоры должны быть заключены до 1 декабря, то есть в ноябре.