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Здоровье

Попов: людей толкает в EMO плохая доступность семейных врачей, 20 евро за визит это не изменит (1)

Редактор: rus.postimees.ee
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ЭМО детской больницы. Фото иллюстративное.
ЭМО детской больницы. Фото иллюстративное. Фото: Peeter Langovits

По мнению главы Ляэне-Таллинской центральной больницы Аркадия Попова, четырехкратное повышение платы за визит к врачу-специалисту и в отделение экстренной медицины (EMO) может несколько снизить нагрузку на EMO, но с учетом плохой доступности и более низкого качества семейной медицины люди скорее всего продолжат обращаться за более быстрой и качественной помощью, пишет Rus.ERR.

«Отделения экстренной медицины переполнены в первую очередь пациентами с легкой патологией, которые сами обращаются туда. И в какой-то степени вот эти 20 евро могут стать каким-то ограничителем для того, чтобы человек выбрал бесплатную помощь от семейного врача, которая имеется», - сказал Попов в среду в веб-передаче ERR «Прямой эфир из Дома новостей».

«Как и клиент, пациент выбирает более качественную, более быструю услугу. И я не исключаю, что он будет готов за нее все равно платить», - сказал глава Ляэне-Таллинской центральной больницы.

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