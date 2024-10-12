По мнению главы Ляэне-Таллинской центральной больницы Аркадия Попова, четырехкратное повышение платы за визит к врачу-специалисту и в отделение экстренной медицины (EMO) может несколько снизить нагрузку на EMO, но с учетом плохой доступности и более низкого качества семейной медицины люди скорее всего продолжат обращаться за более быстрой и качественной помощью, пишет Rus.ERR.
«Отделения экстренной медицины переполнены в первую очередь пациентами с легкой патологией, которые сами обращаются туда. И в какой-то степени вот эти 20 евро могут стать каким-то ограничителем для того, чтобы человек выбрал бесплатную помощь от семейного врача, которая имеется», - сказал Попов в среду в веб-передаче ERR «Прямой эфир из Дома новостей».
«Как и клиент, пациент выбирает более качественную, более быструю услугу. И я не исключаю, что он будет готов за нее все равно платить», - сказал глава Ляэне-Таллинской центральной больницы.