«Отделения экстренной медицины переполнены в первую очередь пациентами с легкой патологией, которые сами обращаются туда. И в какой-то степени вот эти 20 евро могут стать каким-то ограничителем для того, чтобы человек выбрал бесплатную помощь от семейного врача, которая имеется», - сказал Попов в среду в веб-передаче ERR «Прямой эфир из Дома новостей».