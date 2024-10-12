Исследование Covid-19 может вызвать сердечный приступ или инсульт даже через три года после заражения

Исследование, опубликованное в среду в медицинском журнале Atherosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, было основано на медицинских картах примерно четверти миллиона человек, зарегистрированных в большой базе данных под названием UK Biobank, пишет CNN Health.

В этой базе данных исследователи выявили более 11 000 человек с положительным результатом анализа на Covid-19 в 2020 году; почти 3000 из них были госпитализированы в связи с инфекциями. Они сравнили эти группы с более чем 222 000 других людей из той же базы данных, у которых не было инфекций Covid-19 за тот же период времени.

Люди, заразившиеся Covid-19 в 2020 году, до появления вакцин, снижающих риск заражения, имели в два раза больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт или смерть в течение почти трех лет после заболевания, по сравнению с людьми, не имевшими положительной реакции на коронавирус.

Если человек был госпитализирован из-за инфекции, что свидетельствует о более тяжелом течении болезни, риск сердечных заболеваний был еще выше - более чем в три раза - по сравнению с людьми, не имевшими в анамнезе Covid-19.

Более того, для людей, нуждающихся в госпитализации, Ковид оказался таким же сильным фактором риска будущих инфарктов и инсультов, как диабет или заболевания периферических артерий.

Исследование показало, что повышенный сердечный риск, связанный с инфекцией, не уменьшается с течением времени.