Новое крупное исследование предполагает, что Covid-19 может быть мощным фактором риска сердечного приступа и инсульта даже через три года после заражения.
Исследование ⟩ Covid-19 может вызвать сердечный приступ или инсульт даже через три года после заражения
Исследование, опубликованное в среду в медицинском журнале Atherosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, было основано на медицинских картах примерно четверти миллиона человек, зарегистрированных в большой базе данных под названием UK Biobank, пишет CNN Health.
В этой базе данных исследователи выявили более 11 000 человек с положительным результатом анализа на Covid-19 в 2020 году; почти 3000 из них были госпитализированы в связи с инфекциями. Они сравнили эти группы с более чем 222 000 других людей из той же базы данных, у которых не было инфекций Covid-19 за тот же период времени.
Люди, заразившиеся Covid-19 в 2020 году, до появления вакцин, снижающих риск заражения, имели в два раза больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт или смерть в течение почти трех лет после заболевания, по сравнению с людьми, не имевшими положительной реакции на коронавирус.
Если человек был госпитализирован из-за инфекции, что свидетельствует о более тяжелом течении болезни, риск сердечных заболеваний был еще выше - более чем в три раза - по сравнению с людьми, не имевшими в анамнезе Covid-19.
Более того, для людей, нуждающихся в госпитализации, Ковид оказался таким же сильным фактором риска будущих инфарктов и инсультов, как диабет или заболевания периферических артерий.
Исследование показало, что повышенный сердечный риск, связанный с инфекцией, не уменьшается с течением времени.
«Нет никаких признаков снижения этого риска, - сказал автор исследования доктор Стэнли Хейзен, возглавляющий отделение сердечно-сосудистых и метаболических наук в Кливлендской клинике. - На самом деле это один из самых интересных и, как мне кажется, один из самых удивительных выводов».
«Этот результат поражает и, похоже, является уникальным для Covid-19», - сказала доктор Патриция Бест, кардиолог из клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота, которая не принимала участия в исследовании.
«Нам давно известно, что инфекции повышают риск сердечного приступа, поэтому если вы заболели гриппом или у вас развилась любая инфекция, будь то бактериальная или вирусная, это повышает риск сердечного приступа. Однако, как правило, после заражения он довольно быстро проходит», - сказала она.
«Это просто такое большое воздействие, и я думаю, что это связано с тем, насколько Covid-19 отличается от других инфекций», - добавила она.
Ученые, участвовавшие в исследовании, говорят, что они не знают точно, почему Covid оказывает такое долгосрочное воздействие на сердечно-сосудистую систему.
Предыдущие исследования показали, что коронавирус может заражать клетки, выстилающие стенки кровеносных сосудов. Вирус также был обнаружен в липких бляшках, образующихся в артериях, которые могут разрываться и вызывать инфаркты и инсульты.
«Коронавирус может нанести стенкам артерий и кровеносных сосудов необратимый ущерб, который проявляется с течением времени», - говорит автор исследования доктор Хуман Аллаи, профессор биохимии и молекулярной генетики Университета Южной Калифорнии.
«Их рабочая теория, - сказал Аллаи, - заключается в том, что Covid-19 может дестабилизировать бляшки, которые накапливаются в стенках артерий и делают их более склонными к разрыву и образованию тромбов».