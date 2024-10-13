Одиннадцать советов, которые помогут достичь лучшего сна

По рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), взрослым в возрасте от 18 до 60 лет следует спать не менее семи часов в сутки. Однако 7-19% взрослых не получают достаточного количества сна.

Также усталость может стать причиной несчастных случаев, например, вождения в сонном состоянии или работы с тяжелыми механизмами.

Следующие советы и домашние средства помогут улучшить сон, сообщает Medical News Today:

Регулярная физическая активность. Занятия спортом по 20-30 минут в день помогут лучше спать, но следует избегать интенсивных тренировок за 2-3 часа до сна. Приобретение нового матраса. Матрасы служат в среднем 9-10 лет. Новый матрас должен быть комфортным и поддерживающим, чтобы избежать проблем со сном. Ограничение алкоголя. Хотя алкоголь может первоначально способствовать засыпанию, он ухудшает качество сна и может вызывать пробуждения среди ночи. Употребление алкоголя также увеличивает риск храпа и апноэ во сне. Регулярное время сна. Естественный цикл сна может быть нарушен, если засыпать и просыпаться в разное время. Единообразный режим сна, даже в выходные, помогает улучшить качество сна. Комфортная обстановка для сна. В спальне должно быть прохладно (15-21 °C), темно и тихо. Необходимо убрать отвлекающие устройства и использовать затемняющие шторы. Расслабление перед сном. Перед тем как лечь спать, можно попробовать расслабиться с помощью медитации, йоги, чтения, теплой ванны или прослушивания музыки. Также следует избегать использования экранов, что может затруднить засыпание. Избегайте обильной пищи и напитков перед сном. Большие порции или острая пища могут вызвать расстройства пищеварения и нарушить сон. Если перед сном возникает голод, предпочтение лучше отдать легким закускам. Чрезмерное потребление жидкости может вызвать частые ночные походы в туалет. Избегайте дневного сна. Если вам трудно заснуть ночью, старайтесь избегать дневных сна или спать не более одного часа. Не рекомендуется спать после 15:00. Используйте спальню только для сна. По возможности избегайте работы, хобби или использования электронных устройств в спальне. Спальня должна ассоциироваться исключительно со сном. Избегайте кофеина вечером. Кофеин может повышать уровень энергии и улучшать концентрацию, но вечером его употребление затрудняет засыпание и ухудшает качество сна. Добавки с мелатонином. Мелатонин - это гормон, регулирующий циклы сна. Его можно использовать при бессоннице и проблемах со сном, таких как нарушение сна из-за смены часовых поясов. Перед приемом мелатонина проконсультируйтесь с врачом.

Достаточный сон улучшает уровень энергии, работоспособность и здоровье. Следование хорошим привычкам сна и изменение образа жизни помогут сделать ночной сон спокойнее.

Если проблемы со сном не исчезают даже при соблюдении этих привычек, стоит обратиться за консультацией к врачу, который может диагностировать нарушение сна и предложить соответствующее лечение.