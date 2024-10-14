Бесплатная вакцина от гриппа снова доступна для людей из групп риска

Семейный врач доктор Вейко Лиллипуу опровергает распространенное заблуждение, что грипп - это обычная простуда. «Грипп - это вирусное заболевание с тяжелым протеканием, которое начинается очень внезапно и длится продолжительное время. Кроме того, грипп может сопровождаться такими опасными осложнениями, как пневмония и дыхательная недостаточность, воспаление сердечной мышцы, обострение хронических заболеваний, отит среднего уха у маленьких детей», - рассказал доктор Лиллипуу.

«Несомненно, люди из группы риска, которые более уязвимы, должны воспользоваться возможностью бесплатной вакцинации. С помощью вакцинации мы можем предотвратить развитие тяжелых форм заболевания и снизить смертность от гриппа», - добавил Лиллипуу.

Вакцинацию можно сделать в центрах семейной медицины, во многих аптеках и вакцинационных кабинетах медицинских учреждений по всей Эстонии. Для вакцинации следует обратиться в центр семейного врача или записаться на прием через сайт медицинского учреждения. Подходящий кабинет вакцинации можно найти здесь.

«Перед сезоном вирусных заболеваний я призываю людей защитить себя с помощью вакцинации. В аптеках это можно сделать быстро и удобно, совместив вакцинацию с обычным походом по магазинам или прогулкой. Аптека также зачастую является самым близким и легкодоступным местом для вакцинации», - сказала глава Союза Фармацевтов Эстонии Ли Роотслане. Записаться на вакцинацию в аптеке можно здесь.

Касса здоровья оплачивает вакцинацию от гриппа для людей из группы риска. Для людей, не относящихся к группе риска, вакцинация от гриппа стоит до 30 евро в зависимости от прейскуранта учреждения, занимающегося вакцинацией.

Дополнительную информацию можно найти на интернет-сайте www.vaktsineeri.ee/ru.

Сезон гриппа 2023/2024 (октябрь-май): гриппом заболело около 35 000 человека

1524 человека нуждались в стационарном лечении

из госпитализированных с гриппом умерли 106 человек

на лечение гриппа было потрачено более четырех миллионов евро Источники: Касса здоровья, Института развития здоровья и Департамента здоровья