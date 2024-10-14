Было сделано поразительное открытие о последствиях коронавируса

Ученые исследовали мозг 30 человек, которые ранее были госпитализированы с тяжелой формой Covid-19, до того как стали доступны вакцины. Для этого они использовали высокоразрешающие сканеры. Было установлено, что Covid-19 может повреждать ствол мозга, что связано с такими симптомами, как одышка, усталость и тревога, сообщает Кембриджский университет.

В исследовании использовались мощные 7-Тесла МРТ-сканеры, которые позволяют измерять воспаление в мозге. Результаты, опубликованные в журнале Brain, помогают ученым и врачам лучше понять долгосрочные последствия Covid-19 для мозга и организма.

Ствол мозга, который соединяет мозг с позвоночником, играет важную роль в контроле жизненно важных функций и рефлексов. Нервные клетки ствола мозга отвечают за такие функции, как дыхание, сердечный ритм, регулирование боли и артериального давления.

Ведущий автор исследования, доктор Катарина Руа, объяснила, что из-за небольшого размера и расположения ствола мозга ранее было сложно измерить воспаление в мозге живого человека.

Вскрытие людей, умерших от Covid-19, показало воспаление в стволе мозга, которое считалось результатом иммунного ответа, а не прямым заражением мозга вирусом. Профессор Джеймс Роу добавил, что предыдущие МРТ-сканеры не могли так детально изучить мозг, но 7-Тесла сканеры позволяют наблюдать активность иммунных клеток и их влияние на мозг.