Согласно исследованию ученых из Кембриджского и Оксфордского университетов, длительные физические и психологические последствия после перенесенной инфекции Covid-19 могут быть связаны с повреждением ствола головного мозга, который является центром управления организма.
Было сделано поразительное открытие о последствиях коронавируса
Ученые исследовали мозг 30 человек, которые ранее были госпитализированы с тяжелой формой Covid-19, до того как стали доступны вакцины. Для этого они использовали высокоразрешающие сканеры. Было установлено, что Covid-19 может повреждать ствол мозга, что связано с такими симптомами, как одышка, усталость и тревога, сообщает Кембриджский университет.
В исследовании использовались мощные 7-Тесла МРТ-сканеры, которые позволяют измерять воспаление в мозге. Результаты, опубликованные в журнале Brain, помогают ученым и врачам лучше понять долгосрочные последствия Covid-19 для мозга и организма.
Ствол мозга, который соединяет мозг с позвоночником, играет важную роль в контроле жизненно важных функций и рефлексов. Нервные клетки ствола мозга отвечают за такие функции, как дыхание, сердечный ритм, регулирование боли и артериального давления.
Ведущий автор исследования, доктор Катарина Руа, объяснила, что из-за небольшого размера и расположения ствола мозга ранее было сложно измерить воспаление в мозге живого человека.
Вскрытие людей, умерших от Covid-19, показало воспаление в стволе мозга, которое считалось результатом иммунного ответа, а не прямым заражением мозга вирусом. Профессор Джеймс Роу добавил, что предыдущие МРТ-сканеры не могли так детально изучить мозг, но 7-Тесла сканеры позволяют наблюдать активность иммунных клеток и их влияние на мозг.
Многие пациенты, попавшие в больницу в начале пандемии, жаловались на длительную усталость, одышку и боли в груди. Ученые предположили, что эти симптомы могут быть связаны с продолжительным повреждением ствола мозга после острого периода инфекции. Исследование выявило воспалительные изменения в стволе мозга и среднем мозге, которые сохранялись в течение нескольких недель после поступления пациентов в больницу.
По мнению ученых, нарушения в областях мозга, контролирующих дыхание, указывают на то, что затяжные симптомы, такие как проблемы с дыханием, являются следствием воспаления ствола мозга после заражения коронавирусом.
Исследователи также отметили, что воспаление ствола мозга сильнее проявлялось у пациентов с тяжелой формой Covid-19. Помимо физических последствий, было выявлено, что воспаление в стволе мозга связано с психическими проблемами, такими как депрессия и тревожность, поскольку ствол мозга также контролирует усталость и эмоциональное состояние.
Результаты исследования могут помочь лучше понять и другие заболевания, связанные с воспалением ствола мозга, такие как рассеянный склероз и деменция. Ученые предполагают, что 7-Тесла сканеры могут быть полезны для наблюдения за эффективностью методов лечения повреждений мозга.