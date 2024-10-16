«Бояться нечего»: жители Эстонии рассказывают, почему решили участвовать в скрининге на выявление рака кишечника

62-летняя Сирье уже дважды принимала участие в скрининге на выявление рака кишечника - в 60 лет и сейчас, в 62 года. По ее словам, участие в скрининге - это хороший способ бесплатно проверить свое здоровье.

«Я всегда участвую во всех профилактических скринингах. Помимо скрининга на выявление рака кишечника, я также проходила обследования на рак груди и шейки матки. Я считаю, что лучше предотвратить болезнь, чем позволить ей развиться и заниматься лечением. Скрининг бесплатен для всех. Было бы неправильно упустить такую хорошую возможность позаботиться о своем здоровье», - отметила она.

В этом году впервые получил приглашение на скрининг на выявление рака кишечника и 60-летний Юри. «Если приглашают, нужно делать. Участие в исследовании несложное, нужно просто собраться. Весь процесс был очень прост: я получил тест-набор у семейного врача, сделал тест дома и отправил его по почте в лабораторию. Ответ пришел быстро. Бояться нечего - если все в порядке, это хорошо, а если что-то обнаружат, то, по крайней мере, проблема выявлена, и ее можно решать. Кто знает, когда болезнь дала бы о себе знать - чем раньше ее обнаружат, тем лучше», - рассказал Юри.