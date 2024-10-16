В Эстонии каждые два года приглашают мужчин и женщин в возрасте от 60 до 68 лет пройти скрининг на выявление рака кишечника. В ходе исследования выявляются предраковые изменения, своевременное лечение которых помогает предотвратить развитие рака.
«Бояться нечего»: жители Эстонии рассказывают, почему решили участвовать в скрининге на выявление рака кишечника
62-летняя Сирье уже дважды принимала участие в скрининге на выявление рака кишечника - в 60 лет и сейчас, в 62 года. По ее словам, участие в скрининге - это хороший способ бесплатно проверить свое здоровье.
«Я всегда участвую во всех профилактических скринингах. Помимо скрининга на выявление рака кишечника, я также проходила обследования на рак груди и шейки матки. Я считаю, что лучше предотвратить болезнь, чем позволить ей развиться и заниматься лечением. Скрининг бесплатен для всех. Было бы неправильно упустить такую хорошую возможность позаботиться о своем здоровье», - отметила она.
В этом году впервые получил приглашение на скрининг на выявление рака кишечника и 60-летний Юри. «Если приглашают, нужно делать. Участие в исследовании несложное, нужно просто собраться. Весь процесс был очень прост: я получил тест-набор у семейного врача, сделал тест дома и отправил его по почте в лабораторию. Ответ пришел быстро. Бояться нечего - если все в порядке, это хорошо, а если что-то обнаружат, то, по крайней мере, проблема выявлена, и ее можно решать. Кто знает, когда болезнь дала бы о себе знать - чем раньше ее обнаружат, тем лучше», - рассказал Юри.
68-летний Айвар отметил, что делает скрининг по рекомендации внучки. «Внучка всегда напоминает, когда наступает мой год участия в скрининге. Так было и в этот раз. Я прислушиваюсь к ней и всегда участвую в скрининге: сам хочу, чтобы жизнь была как можно длиннее и чтобы больше времени провести с близкими. Но для этого нужно время от времени проверять свое здоровье», - сказал он.
В прошлом году в скрининге на выявление рака кишечника приняли участие 60,4% приглашенных. Большинство из них получили подтверждение, что их здоровье в порядке. Дополнительные исследования требуются только 6% участников в год, и у большинства из них обнаруживаются предраковые изменения, а не рак. Согласно данным регистра скрининговых исследований Института развития здоровья, предраковые изменения выявляются у каждого 70-го участника скрининга, рак - у каждого 540-го.
В этом году на бесплатное исследование приглашены женщины и мужчины с и без медицинской страховки, родившиеся в 1956, 1958, 1960, 1962 и 1964 годах.
Для участия в скрининге на выявление рака кишечника необходимо связаться со своей семейной клиникой и записаться на прием к медсестре. На приеме вам выдадут набор для анализа кала на скрытую кровь. Образец можно взять дома, после чего его нужно отправить по почте в лабораторию. Почтовые расходы уже оплачены. Больничная касса подтверждает, что при необходимости дополнительных исследований или лечения, все расходы будут покрыты, включая тех, кто не имеет медицинской страховки.