Хотя начался сезон гриппа, люди в основном болеют COVID-19

В обзоре департамента указано, что на прошлой неделе с острыми респираторными вирусными инфекциями к врачам обратилось 3035 человек, из которых большинство составили дети до пяти лет. Значительных различий в количестве зараженных по регионам нет.

На прошлой неделе были зарегистрированы первые отдельные случаи гриппа. По состоянию на 14 октября подтверждено 11 случаев гриппа и один случай, связанный с РС-вирусом. Заболевания в основном были вызваны другими вирусами, вызывающими респираторные инфекции.

По данным Европейской системы мониторинга гриппа, активность гриппа в Евросоюзе находится на низком сезонном уровне.

На 14 октября за неделю было зарегистрировано 909 случаев заболевания COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев снизилось на 6,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Заболеваемость снизилась почти во всех возрастных группах, за исключением групп 60-64 года, 65-69 лет и 80-84 года. В динамике заболеваемости можно отметить медленное снижение. По данным, предоставленным больницами, из-за тяжелого течения COVID-19 были госпитализированы 20 пациентов. 14 пациентов, то есть 70%, были старше 60 лет, один человек старше 65 лет скончался.

Число госпитализаций, связанных с COVID-19, остается стабильным с небольшим снижением. Количество госпитализаций из-за тяжелого течения COVID-19 в основном зависит от заболеваемости среди пожилых людей.

Согласно результатам мониторинга сточных вод, содержание вируса SARS-CoV-2 в сточных водах имеет небольшую тенденцию к снижению: четыре пробы соответствуют зеленому уровню опасности (низкий), девять проб - желтому уровню (умеренный).