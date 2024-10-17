Департамент здоровья сообщил, что, несмотря на официальное начало сезона гриппа, устойчивого распространения вируса гриппа и РС-вируса пока не наблюдается. В основном COVID-19 поражает пожилых людей.
Хотя начался сезон гриппа, люди в основном болеют COVID-19
В обзоре департамента указано, что на прошлой неделе с острыми респираторными вирусными инфекциями к врачам обратилось 3035 человек, из которых большинство составили дети до пяти лет. Значительных различий в количестве зараженных по регионам нет.
На прошлой неделе были зарегистрированы первые отдельные случаи гриппа. По состоянию на 14 октября подтверждено 11 случаев гриппа и один случай, связанный с РС-вирусом. Заболевания в основном были вызваны другими вирусами, вызывающими респираторные инфекции.
По данным Европейской системы мониторинга гриппа, активность гриппа в Евросоюзе находится на низком сезонном уровне.
На 14 октября за неделю было зарегистрировано 909 случаев заболевания COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев снизилось на 6,9% по сравнению с предыдущей неделей.
Заболеваемость снизилась почти во всех возрастных группах, за исключением групп 60-64 года, 65-69 лет и 80-84 года. В динамике заболеваемости можно отметить медленное снижение. По данным, предоставленным больницами, из-за тяжелого течения COVID-19 были госпитализированы 20 пациентов. 14 пациентов, то есть 70%, были старше 60 лет, один человек старше 65 лет скончался.
Число госпитализаций, связанных с COVID-19, остается стабильным с небольшим снижением. Количество госпитализаций из-за тяжелого течения COVID-19 в основном зависит от заболеваемости среди пожилых людей.
Согласно результатам мониторинга сточных вод, содержание вируса SARS-CoV-2 в сточных водах имеет небольшую тенденцию к снижению: четыре пробы соответствуют зеленому уровню опасности (низкий), девять проб - желтому уровню (умеренный).
Все секвенированные пробы принадлежат к вариантам штамма Омикрон BA.2.86 и KP.3.
Департамент здоровья прогнозирует, что заболеваемость COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями будет снижаться медленно, но значительного спада не ожидается. Число госпитализаций, связанных с COVID-19, стабилизировалось. В ближайшие недели число более тяжелых случаев и необходимость госпитализации, вероятно, останутся на прежнем уровне в пожилой возрастной группе.
Рекомендации Департамента здоровья по защите себя и своих близких:
- Сделайте прививку. Вакцинация против гриппа особенно необходима группам риска - детям до семи лет, беременным женщинам, людям старше 60 лет, а также несовершеннолетним с повышенным риском осложнений и тяжелого течения заболевания. Вакцинация для групп риска бесплатна. Сделать прививку можно в центрах семейных врачей, некоторых аптеках и кабинетах вакцинации в медицинских учреждениях по всей Эстонии.
- Оставайтесь дома, если заболели. Посещайте людей из группы риска только если уверены, что сами здоровы.
- При заболевании свяжитесь с семейным врачом или позвоните на консультационную линию семейного врача по номеру 1220.
- Избегайте людных мест или носите маску, если вы относитесь к группе риска.
- Соблюдайте общие правила гигиены.
- Ведите здоровый образ жизни - спите достаточно, будьте физически активны, избегайте стресса, пейте достаточно жидкости и ешьте полноценную пищу.