Ошибка в системе: в июле в аптеках Эстонии продавались лекарства с неправильной скидкой

Как пояснил заместитель генерального директора Департамента лекарственных средств Отт Лайус, в июле произошла ошибка при передаче данных регистра лекарственных препаратов, и точная информация о скидках на лекарства не поступала в рецептурный центр. Это вызвало временные проблемы, а пациенты получали лекарства с завышенной или с заниженной скидкой.

По словам руководителя по фармацевтическим решениям Кассы здоровья Марис Веэрмяэ, о происшествии были немедленно проинформированы все стороны, в том числе и фармацевты, и Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK). «Касса здоровья выяснила масштабы происшествия, и вскоре мы начнем информировать и возвращать деньги тем людям, которые заплатили за лекарства в аптеке на несколько евро больше. Касса здоровья не будет требовать возврата денег от тех, кто заплатил в аптеке меньше, чем следовало бы», - сказала Веэрмяэ.

Пациенты, которых коснулся инцидент, будут уведомлены по SMS и электронной почте, а переплаченная сумма будет возвращена на их баланс дополнительного пособия на лекарства (TRH), который можно будет использовать при следующей покупке рецептурных лекарств в аптеке. Остаток дополнительного пособия на лекарства можно увидеть на госпортала eesti.ee в разделе Tervis ja retseptid.