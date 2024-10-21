ЕС предлагает эстонским стартапам расширить масштаб предпринимательства

Стартапы в области здравоохранения, компании, больницы, университеты и исследовательские учреждения из Эстонии и 18 других стран теперь имеют возможность вывести на рынок свои инновационные продукты и услуги в области здравоохранения в ускоренном порядке: благодаря недавно созданной программе SPICE, для разработки и маркетинговой деятельности, а также для наставничества в команде могут быть использованы до 160 000 евро субсидий.

Предлагаемая крупнейшей в Европе экосистемой инноваций в области здравоохранения программа EIT Health объединяет знания и опыт опыт экспертов и финансовые ресурсы, в этой программе теперь могут принять участие нацеленные на успех кандидаты.

SPICE (Инициативы стратегического партнерства для конкурентоспособности) предлагает эстонским инноваторам в области здравоохранения возможность расширить свой бизнес. Инициатором программы является EIT Health InnoStars, входящая в состав Европейского института инноваций и технологий (EIT). Десяти самым успешным командам программа позволяет получить до 100 000 евро на разработку и коммерциализацию, а также дополнительные 60 000 евро в виде экспертного наставничества и коучинга для ускорения вывода на рынок передовых решений в области здравоохранения.

Прием заявок уже открыт, заявки можно подать до 31 октября. В рамках программы EIT Health InnoStars надеется найти стартапы, компании и другие организации в Эстонии и 18 других странах Центральной, Восточной и Южной Европы, которые включены в региональную инновационную систему (RIS) Европейского института инноваций и технологии, но где доля инновационности, как правило, скромнее, чем, например, в Западной и Северной Европе.