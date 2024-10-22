Поможем: у родителей не хватает денег, чтобы поехать в детскую больницу Швеции к своей тяжелобольной дочери

Легкие Хермелийне, родившейся в прошлый четверг, не могли обеспечить организм кислородом, поэтому, чтобы выжить, ребенку требовался экстракорпоральный газообмен, и единственным способом помочь ей было быстро доставить ее вертолетом в Швецию.

Родители маленькой девочки охвачены беспокойством и больше всего на свете хотят быть со своим ребенком в Стокгольме и там поддерживать ее. Для этого они просят помощи Детского фонда и добрых людей в размере до тысячи евро для покрытия транспортных расходов.

Хермелийне необходим аппарат ECMO, который обеспечивает экстракорпоральный газообмен, когда собственные легкие человека не могут этого сделать. Таким образом, легким ребенка дается время на восстановление. В Эстонии эти устройства есть, но детям с таким маленьким весом они не подходят.

Начало лечения должно было быть немедленным, и врачи Таллиннской детской больницы связались со своими коллегами в Швеции, чтобы спасти жизнь маленькой девочки. Бригада реанимации той же ночью вылетела за Хермелийне и доставила ее на вертолете в университетскую детскую больницу Karolinska.

По первоначальному прогнозу, лечение Хермелиине продлится восемь дней, но этот срок может быть продлен. Прямые медицинские расходы покрывает Касса здоровья, но расходы на проезд, страховку, проживание и т.д. родителей ляжет на плечи семьи - к сожалению, так всегда бывает, когда ребенок нуждается в лечении в чужой стране.

Часто эти расходы являются неожиданными и трудными для семьи; в большинстве случаев их невозможно точно спрогнозировать заранее, так как они во многом зависят от состояния ребенка и необходимости лечения. По оценкам, только авиабилеты, страховка, транспорт и проживание на месте будут стоить до тысячи евро, но эти расходы могут вырасти. Детский фонд и раньше поддерживал семьи в это трудное время, чтобы они могли быть рядом со своим больным ребенком.

Сегодня Детский фонд Клиники Тартуского Университета просит помощи у добрых людей, чтобы родители Хермелийне могли быстрее добраться до малышки.

Хермелийне. Фото: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Вы можете помочь несколькими способами: выбрав Hermeliine ravireis в форме пожертвования на сайте Детского фонда www.lastefond.ee/anneta/ или позвонив на благотворительный номер телефона: позвонив по номеру 900 5025, пожертвуете 5 евро; позвонив по номеру 900 5100, пожертвуете 10 евро; позвонив по номеру 900 5500 пожертвуете 50 евро. Вы также можете поддержать переводом на благотворительные счета Детского фонда клиники Тартуского университета, отметив в пояснении Hermeliine. Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond Swedbank IBAN EE682200221015828742 SEB IBAN EE261010220014910011 Luminor IBAN EE791700017000285384 LHV IBAN EE527700771000610813 Coop IBAN EE824204278603586607