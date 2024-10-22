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Здоровье

Двенадцать изменений в организме, которые часто наблюдаются при раке

Перевод: Валерия Ермакова
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Усталость. Иллюстративное фото.
Усталость. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Рак относится к числу заболеваний, которые характеризуются развитием аномальных клеток, которые бесконтрольно делятся и могут разрушать здоровые ткани организма, сообщает клиника Mayo.

Рак занимает второе место среди причин смертности в мире. Тем не менее, благодаря прогрессу в ранней диагностике, лечении и профилактике, выживаемость при многих формах рака заметно возросла.

Симптомы

Признаки рака варьируются в зависимости от того, какой орган или часть тела поражены. Общие, но не всегда специфичные симптомы могут включать:

  • хроническая усталость;
  • уплотнения или новообразования под кожей;
  • изменения веса, такие как непреднамеренная потеря или увеличение;
  • изменения кожи: желтизна, потемнение, покраснение, долго незаживающие раны или изменяющиеся родинки;
  • нарушения работы мочевого пузыря или кишечника;
  • постоянный кашель или одышка;
  • трудности с глотанием;
  • длительная охриплость голоса;
  • постоянное расстройство пищеварения или дискомфорт после еды;
  • длительные необъяснимые боли в мышцах или суставах;
  • необъяснимая лихорадка или ночные поты;
  • внезапные кровотечения или синяки без видимых причин.

Когда нужно обратиться к врачу?

Если у вас есть постоянные симптомы, обязательно обратитесь к своему семейному врачу. Даже если симптомов нет, но вы беспокоитесь о риске заболевания раком, обсудите с врачом возможные скрининговые обследования и методы профилактики.

Причины

Рак вызывается мутациями в ДНК клеток. Эти мутации могут влиять на клетки несколькими способами:

  • Ускоренный рост: мутация может вызвать ускоренное деление клеток.
  • Нарушение контроля над развитием клеток: нормальные клетки знают, когда нужно прекратить деление, чтобы в организме было нужное количество каждой клетки. У раковых клеток этот контроль теряется. Мутация гена-супрессора опухоли позволяет раковым клеткам бесконтрольно развиваться и накапливаться.
  • Ошибки в восстановлении ДНК: мутации в генах, отвечающих за восстановление ДНК, могут привести к изменениям в клетках.

Генетические мутации могут быть вызваны разными факторами, такими как курение, радиация, вирусы, канцерогены, избыточный вес, гормоны, хронические воспаления и низкая физическая активность.

Факторы риска

Основные факторы, повышающие риск развития рака:

  • Возраст: большинство случаев рака диагностируется у людей старше 65 лет.
  • Образ жизни: курение, употребление алкоголя, чрезмерное пребывание на солнце и ожирение могут увеличить риск развития рака.
  • Наследственность: наличие рака в семье может повысить вероятность заболевания из-за генетической предрасположенности.
  • Определенные заболевания: хронические болезни, такие как язвенный колит, увеличивают риск возникновения рака.
  • Окружающая среда: воздействие химических веществ, таких как асбест или бензол, также может повышать риск развития рака.

Профилактика

Существует несколько способов снижения риска развития рака:

  • отказ от курения;
  • избегание чрезмерного пребывания на солнце;
  • здоровое питание и регулярная физическая активность;
  • умеренное потребление алкоголя;
  • участие в скрининговых обследованиях на выявление рака;
  • вакцинация против определенных вирусов, таких как ВПЧ и гепатит B.
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