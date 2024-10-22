Двенадцать изменений в организме, которые часто наблюдаются при раке

Рак занимает второе место среди причин смертности в мире. Тем не менее, благодаря прогрессу в ранней диагностике, лечении и профилактике, выживаемость при многих формах рака заметно возросла.

Симптомы

Признаки рака варьируются в зависимости от того, какой орган или часть тела поражены. Общие, но не всегда специфичные симптомы могут включать:

хроническая усталость;

уплотнения или новообразования под кожей;

изменения веса, такие как непреднамеренная потеря или увеличение;

изменения кожи: желтизна, потемнение, покраснение, долго незаживающие раны или изменяющиеся родинки;

нарушения работы мочевого пузыря или кишечника;

постоянный кашель или одышка;

трудности с глотанием;

длительная охриплость голоса;

постоянное расстройство пищеварения или дискомфорт после еды;

длительные необъяснимые боли в мышцах или суставах;

необъяснимая лихорадка или ночные поты;

внезапные кровотечения или синяки без видимых причин.

Когда нужно обратиться к врачу?

Если у вас есть постоянные симптомы, обязательно обратитесь к своему семейному врачу. Даже если симптомов нет, но вы беспокоитесь о риске заболевания раком, обсудите с врачом возможные скрининговые обследования и методы профилактики.

Причины

Рак вызывается мутациями в ДНК клеток. Эти мутации могут влиять на клетки несколькими способами: