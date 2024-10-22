Рак относится к числу заболеваний, которые характеризуются развитием аномальных клеток, которые бесконтрольно делятся и могут разрушать здоровые ткани организма, сообщает клиника Mayo.
Двенадцать изменений в организме, которые часто наблюдаются при раке
Рак занимает второе место среди причин смертности в мире. Тем не менее, благодаря прогрессу в ранней диагностике, лечении и профилактике, выживаемость при многих формах рака заметно возросла.
Симптомы
Признаки рака варьируются в зависимости от того, какой орган или часть тела поражены. Общие, но не всегда специфичные симптомы могут включать:
- хроническая усталость;
- уплотнения или новообразования под кожей;
- изменения веса, такие как непреднамеренная потеря или увеличение;
- изменения кожи: желтизна, потемнение, покраснение, долго незаживающие раны или изменяющиеся родинки;
- нарушения работы мочевого пузыря или кишечника;
- постоянный кашель или одышка;
- трудности с глотанием;
- длительная охриплость голоса;
- постоянное расстройство пищеварения или дискомфорт после еды;
- длительные необъяснимые боли в мышцах или суставах;
- необъяснимая лихорадка или ночные поты;
- внезапные кровотечения или синяки без видимых причин.
Когда нужно обратиться к врачу?
Если у вас есть постоянные симптомы, обязательно обратитесь к своему семейному врачу. Даже если симптомов нет, но вы беспокоитесь о риске заболевания раком, обсудите с врачом возможные скрининговые обследования и методы профилактики.
Причины
Рак вызывается мутациями в ДНК клеток. Эти мутации могут влиять на клетки несколькими способами:
- Ускоренный рост: мутация может вызвать ускоренное деление клеток.
- Нарушение контроля над развитием клеток: нормальные клетки знают, когда нужно прекратить деление, чтобы в организме было нужное количество каждой клетки. У раковых клеток этот контроль теряется. Мутация гена-супрессора опухоли позволяет раковым клеткам бесконтрольно развиваться и накапливаться.
- Ошибки в восстановлении ДНК: мутации в генах, отвечающих за восстановление ДНК, могут привести к изменениям в клетках.
Генетические мутации могут быть вызваны разными факторами, такими как курение, радиация, вирусы, канцерогены, избыточный вес, гормоны, хронические воспаления и низкая физическая активность.
Факторы риска
Основные факторы, повышающие риск развития рака:
- Возраст: большинство случаев рака диагностируется у людей старше 65 лет.
- Образ жизни: курение, употребление алкоголя, чрезмерное пребывание на солнце и ожирение могут увеличить риск развития рака.
- Наследственность: наличие рака в семье может повысить вероятность заболевания из-за генетической предрасположенности.
- Определенные заболевания: хронические болезни, такие как язвенный колит, увеличивают риск возникновения рака.
- Окружающая среда: воздействие химических веществ, таких как асбест или бензол, также может повышать риск развития рака.
Профилактика
Существует несколько способов снижения риска развития рака:
- отказ от курения;
- избегание чрезмерного пребывания на солнце;
- здоровое питание и регулярная физическая активность;
- умеренное потребление алкоголя;
- участие в скрининговых обследованиях на выявление рака;
- вакцинация против определенных вирусов, таких как ВПЧ и гепатит B.