За последние 20 лет на Западе резко возросло число случаев рака горла, что некоторые назвали эпидемией. В основном это связано с увеличением случаев рака ротоглотки (области миндалин и задней части глотки), пишет в журнале The Conversation профессор Биргамского университета Хишам Механна.
Заболеваемость этой формой рака значительно возросла среди молодежи
Основной причиной этого рака является вирус папилломы человека (ВПЧ), который также является основной причиной рака шейки матки. В США и Великобритании рак ротоглотки сейчас встречается чаще, чем рак шейки матки.
ВПЧ передается половым путем, и основным фактором риска развития рака ротоглотки является количество сексуальных партнеров, особенно в случае орального секса. У тех, кто имел шесть и более партнеров по оральному сексу в течение жизни, вероятность развития рака ротоглотки в 8,5 раза выше, чем у тех, кто не занимался оральным сексом.
Поведенческие исследования показывают, что в некоторых странах оральный секс очень распространен. В одном из исследований, проведенном в Великобритании среди почти 1000 человек, перенесших тонзиллэктомию, 80 процентов взрослых сообщили, что занимались оральным сексом в течение жизни. Однако, к счастью, лишь у небольшой части из них развивается рак ротоглотки.
Согласно распространенной теории, большинство людей способны избавиться от ВПЧ-инфекции, однако удается это не всем: вероятно, из-за особенностей иммунной системы. В этих случаях вирус постоянно реплицируется и случайно встраивается в ДНК человека, что может привести к образованию раковых клеток.
Во многих странах уже введена вакцинация девочек от ВПЧ для профилактики рака шейки матки. Появляется все больше доказательств, хотя и косвенных, что она может быть эффективна и для профилактики оральных ВПЧ-инфекций. Есть также некоторые данные, позволяющие предположить, что в странах, где охват вакцинацией девочек высок (более 85 процентов), мальчики также получают косвенную защиту. Остается надеяться, что это позволит снизить заболеваемость раком ротоглотки в течение нескольких десятилетий.
Кто может бесплатно сделать прививку от ВПЧ в Эстонии?
В Эстонии в этом году помимо мальчиков и девочек 12-14 лет бесплатно привиться от ВПЧ могут юноши и девушки в возрасте от 15 до 18 лет, которые ранее не были вакцинированы. Для вакцинации несовершеннолетнего необходимо согласие родителя, лица старше 18 лет могут принять решение о вакцинации самостоятельно.