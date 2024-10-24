Заболеваемость этой формой рака значительно возросла среди молодежи

Основной причиной этого рака является вирус папилломы человека (ВПЧ), который также является основной причиной рака шейки матки. В США и Великобритании рак ротоглотки сейчас встречается чаще, чем рак шейки матки.

ВПЧ передается половым путем, и основным фактором риска развития рака ротоглотки является количество сексуальных партнеров, особенно в случае орального секса. У тех, кто имел шесть и более партнеров по оральному сексу в течение жизни, вероятность развития рака ротоглотки в 8,5 раза выше, чем у тех, кто не занимался оральным сексом.

Поведенческие исследования показывают, что в некоторых странах оральный секс очень распространен. В одном из исследований, проведенном в Великобритании среди почти 1000 человек, перенесших тонзиллэктомию, 80 процентов взрослых сообщили, что занимались оральным сексом в течение жизни. Однако, к счастью, лишь у небольшой части из них развивается рак ротоглотки.

Согласно распространенной теории, большинство людей способны избавиться от ВПЧ-инфекции, однако удается это не всем: вероятно, из-за особенностей иммунной системы. В этих случаях вирус постоянно реплицируется и случайно встраивается в ДНК человека, что может привести к образованию раковых клеток.

Во многих странах уже введена вакцинация девочек от ВПЧ для профилактики рака шейки матки. Появляется все больше доказательств, хотя и косвенных, что она может быть эффективна и для профилактики оральных ВПЧ-инфекций. Есть также некоторые данные, позволяющие предположить, что в странах, где охват вакцинацией девочек высок (более 85 процентов), мальчики также получают косвенную защиту. Остается надеяться, что это позволит снизить заболеваемость раком ротоглотки в течение нескольких десятилетий.

Кто может бесплатно сделать прививку от ВПЧ в Эстонии? В Эстонии в этом году помимо мальчиков и девочек 12-14 лет бесплатно привиться от ВПЧ могут юноши и девушки в возрасте от 15 до 18 лет, которые ранее не были вакцинированы. Для вакцинации несовершеннолетнего необходимо согласие родителя, лица старше 18 лет могут принять решение о вакцинации самостоятельно.