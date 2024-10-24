Антибиотики в последнее время работают гораздо хуже. Почему?

Точно такую же прививку получают микроорганизмы, когда мы пытаемся лечить антибиотиками вирусные инфекции. Вирусы на эти препараты не реагируют, зато часть бактерий, не только «плохих», но и «хороших», погибает. Те же, которые оказались устойчивыми к препарату и выжили, будут размножаться и передавать следующим поколениям бактерий свой генетический материал, в котором уже записана устойчивость к тому или иному антибиотику.

В результате сегодня все чаще возникает ситуация, когда пациенту назначают один антибиотик, затем другой, третий, а инфекцию всё не удается победить. Потому что возбудитель, вызвавший ее, не чувствителен к назначаемым препаратам.

Свой вклад в рост резистентности к антибиотикам внесла пандемия коронавирусной инфекции, когда назначение этих препаратов в стационарах увеличилось в два раза.

Вторая причина, как ни парадоксально, связана с международным туризмом. Перемещаясь между странами, мы активно обмениваемся патогенами, в том числе устойчивыми к антимикробным препаратам, а также получаем антибиотики с водой и пищей. После окончания пандемии люди снова стали чаще путешествовать, а значит, нас ждет новый виток антибиотикорезистентности.

А что насчет антибиотиков, которые содержатся в некоторых продуктах питания?

Еще с 50-х годов прошлого века в корма для животных стали целенаправленно добавлять антибиотики, чтобы животные лучше росли и быстрее набирали вес. Такие добавки экономически выгодны - кормов требуется меньше, а мяса получается больше.