Его нехватка может увеличить риск развития расстройства аутистического спектра у маленьких детей

Хотя влияние недостатка сна на здоровье и самочувствие взрослых широко изучено, мало что известно о том, как недостаток сна влияет на маленьких детей.

В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые изучили, как недостаток сна в раннем возрасте влияет на ключевые части развития мозга, и обнаружили, что он может повышать риск развития расстройства аутистического спектра.

Предыдущие исследования показали, что нарушения сна могут указывать на нарушения нейроразвития, а нарушения сна наблюдались у многих людей с аутизмом. Однако не было известно, что нарушения сна могут повышать риск развития аутизма, пишет Medical Daily.

«Уникальные эффекты депривации сна в период развития в значительной степени не изучены. Наши данные показывают, что младенцы и дети более уязвимы к негативным последствиям нарушения сна. Мы также обнаружили, что потеря сна в этот важный период может негативно влиять на генетический риск развития расстройства аутистического спектра», - заявил исследователь Грэм Диринг в пресс-релизе.