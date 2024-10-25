Сон важен в любом возрасте, но недавнее исследование подчеркивает, насколько он важен в раннем возрасте, когда развивается мозг. Исследователи обнаружили связь между недостатком сна у младенцев и повышенным риском развития расстройства аутистического спектра (РАС).
Его нехватка может увеличить риск развития расстройства аутистического спектра у маленьких детей
Хотя влияние недостатка сна на здоровье и самочувствие взрослых широко изучено, мало что известно о том, как недостаток сна влияет на маленьких детей.
В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые изучили, как недостаток сна в раннем возрасте влияет на ключевые части развития мозга, и обнаружили, что он может повышать риск развития расстройства аутистического спектра.
Предыдущие исследования показали, что нарушения сна могут указывать на нарушения нейроразвития, а нарушения сна наблюдались у многих людей с аутизмом. Однако не было известно, что нарушения сна могут повышать риск развития аутизма, пишет Medical Daily.
«Уникальные эффекты депривации сна в период развития в значительной степени не изучены. Наши данные показывают, что младенцы и дети более уязвимы к негативным последствиям нарушения сна. Мы также обнаружили, что потеря сна в этот важный период может негативно влиять на генетический риск развития расстройства аутистического спектра», - заявил исследователь Грэм Диринг в пресс-релизе.
Используя мышиные модели, исследователи выяснили, может ли недостаток сна в раннем возрасте влиять на поведение мышей и генетический риск развития расстройства аутистического спектра. Затем они обнаружили, что нарушение сна на третьей неделе жизни мышей, что соответствует возрасту 1-2 года у человека, вызвало долгосрочные изменения в социальном поведении у самцов мышей с генетической предрасположенностью к аутизму.
Исследователи также отметили, что если взрослые мыши лишались сна, они впоследствии компенсировали это «восстановлением сна», а вот молодые мыши не могли полностью восстановиться. Поэтому исследователи считают, что молодые мыши могут быть более восприимчивы к пагубным последствиям лишения сна, включая ухудшение работы в задаче на запоминание.
Используя молекулярный анализ, исследователи также обнаружили, что по сравнению со взрослыми лишение сна у молодых мышей сильно влияет на формирование синапсов - ключевой аспект развития мозга.
«Развитие - это не то, что можно вернуть и повторить. Сон необходим на протяжении всей жизни, и особенно в период развития. Понимание нынешних знаний заставляет больше внимания уделять пониманию проблем со сном при расстройствах аутистического спектра и может привести к важным терапевтическим преимуществам в лечении расстройств аутистического спектра», - говорит Диринг.