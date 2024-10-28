Выявлена важная причина возникновения рака толстой кишки

Мясо - важный источник белка, жира, витаминов и минералов, но его чрезмерное потребление может быть вредным. Хотя существует тесная связь между красным мясом и повышенным риском развития некоторых видов рака, механизм, лежащий в основе этого явления, до сих пор был неясен.

Теперь исследователи из Национального онкологического центра Сингапура (NCCS) в сотрудничестве с Сингапурским агентством по науке и технологиям (A*STAR) обнаружили механизм, связывающий чрезмерное потребление красного мяса с раком толстой кишки.

Колоректальный рак, поражающий толстую или прямую кишку, занимает третье место в мире по распространенности и второе место среди причин смертности от рака. Среди факторов риска, помимо возраста и семейной предрасположенности, важную роль играет образ жизни, такой как диета, недостаточная физическая активность, ожирение, курение и чрезмерное употребление алкоголя.

Исследователи обнаружили, что содержащееся в красном мясе железо реактивирует фермент теломеразу с помощью чувствительного к железу белка пирина, что способствует развитию рака.

Теломеры - это «капсулы» из последовательностей ДНК и белков на концах хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клетки, пока она не перестает делиться и ткани стареют. Теломераза, однако, способна восстанавливать теломеры, чтобы деление клеток продолжалось.

Хотя активность теломеразы может быть полезной, она делает раковые клетки «бессмертными», позволяя им делиться и расти неограниченно долго. Исследователи обнаружили, что железо, содержащееся в красном мясе, реактивирует теломеразу в клетках рака толстой кишки, ускоряя развитие рака.

Помимо выявления механизма, исследователи также нашли перспективное лечение. Малая молекула SP2509 блокирует реактивацию теломеразы в раковых клетках, воздействуя на белок пирин, который не позволяет ему связывать железо. В лабораторных испытаниях реактивация теломеразы и рост опухоли были снижены, что позволяет предположить, что SP2509 может стать потенциальной стратегией лечения колоректального рака.

Исследование было опубликовано в журнале Cancer Discovery.