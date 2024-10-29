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Здоровье

Вирус, убивающий хорьков, передался человеку

Перевод: Валерия Ермакова
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Хорек
Хорек Фото: Kristjan Teedema

У сотрудника молочной фермы в Техасе выявили штамм птичьего гриппа H5N1. Исследование Университета Висконсин-Мэдисон показало, что вирус мог ограниченно передаваться по воздуху и приводил к стопроцентной смертности среди зараженных хорьков. Однако есть и хорошие новости: сотрудник фермы перенес болезнь легко, полностью выздоровел, и вирус не передался другим людям.

Исследование показало, что вирус, который распространяется среди молочного скота и иногда передается работникам ферм, может быть очень опасным при определенных обстоятельствах. Профессор Ёшихиро Каваока, руководивший исследованием, отметил, что его поразила высокая патогенность вируса для хорьков. Хорьков широко используют в качестве лабораторных животных при изучении вирусов.

Штаммы вируса H5N1 быстро мутируют и адаптируются к новым видам, что позволяет им заражать млекопитающих во время вспышек птичьего гриппа. В 2024 году это произошло и среди крупного рогатого скота в Северной Америке. Ученые обнаружили, что вирусный штамм, которым заразился сотрудник фермы в Техасе, имел мутацию, делающую его особенно опасным. К счастью, похоже, что этот подтип больше не распространяется.

Каваока подчеркнул, что в данный момент крайне патогенный штамм не распространяется, однако если вирус вновь приобретет эту мутацию, он может стать серьезной проблемой.

На данный момент неизвестно, насколько этот вирус опасен для людей.

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