Вирус, убивающий хорьков, передался человеку

Исследование показало, что вирус, который распространяется среди молочного скота и иногда передается работникам ферм, может быть очень опасным при определенных обстоятельствах. Профессор Ёшихиро Каваока, руководивший исследованием, отметил, что его поразила высокая патогенность вируса для хорьков. Хорьков широко используют в качестве лабораторных животных при изучении вирусов.

Штаммы вируса H5N1 быстро мутируют и адаптируются к новым видам, что позволяет им заражать млекопитающих во время вспышек птичьего гриппа. В 2024 году это произошло и среди крупного рогатого скота в Северной Америке. Ученые обнаружили, что вирусный штамм, которым заразился сотрудник фермы в Техасе, имел мутацию, делающую его особенно опасным. К счастью, похоже, что этот подтип больше не распространяется.

Каваока подчеркнул, что в данный момент крайне патогенный штамм не распространяется, однако если вирус вновь приобретет эту мутацию, он может стать серьезной проблемой.

На данный момент неизвестно, насколько этот вирус опасен для людей.