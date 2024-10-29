29 октября отмечается Международный день борьбы с инсультом. Каждые три секунды у кого-то в мире случается инсульт, и он является одной из основных причин смерти и инвалидности. Однако большинство инсультов можно предотвратить, уменьшив основные факторы риска.
Каковы факторы риска инсульта и как их можно избежать?
Инга Самарюйтель, заведующая центром неврологии в Ида-Таллиннской центральной больнице, говорит, что инсульт во многом связан со здоровьем сосудов.
«Для профилактики инсульта я рекомендую начать со здорового образа жизни, включая сбалансированное питание, регулярную физическую активность и борьбу со стрессом. Следует отказаться от курения и ограничить потребление алкоголя. Также важно регулярно проверять показатели здоровья, такие как артериальное давление, и при необходимости обращаться к своему лечащему врачу, чтобы обсудить личные риски и профилактические меры», - советует Самарюйтель.
Самый важный фактор риска - это возраст. Чем старше вы становитесь, тем выше вероятность инсульта. Но инсульт - это не только болезнь пожилых людей. У более молодых людей обычно есть и другие факторы риска, например, врожденные пороки сердца или факторы риска, связанные с образом жизни.
Наиболее распространенными факторами риска инсульта являются высокое кровяное давление, диабет, высокий уровень холестерина, ожирение и нарушения сердечного ритма, особенно мерцательная аритмия.
Другие заболевания сердца, такие как сердечная недостаточность или пороки клапанов, также повышают риск инсульта, поскольку могут способствовать образованию тромбов.
Курение - один из самых серьезных факторов риска, поскольку оно сильно повреждает кровеносные сосуды и значительно повышает риск инсульта. Помимо курения, чрезмерное употребление алкоголя, неправильное питание и недостаточная физическая активность также являются важными факторами, способствующими развитию заболеваний сосудов и, соответственно, повышению риска инсульта.
Для профилактики инсульта важно правильно питаться, регулярно заниматься спортом, избегать вредных привычек и контролировать свои хронические заболевания. Физическая активность должна быть частью повседневной жизни - даже умеренные физические упражнения, такие как ходьба, могут значительно улучшить состояние сосудов.
Лекарства, назначенные врачом, необходимо принимать по назначению. Важность приема лекарств очень часто недооценивается. Например, после инсульта лечение препаратом, разжижающим кровь, назначается пожизненно, и если его прекратить, риск повторного инсульта возрастает.
«К сожалению, мы часто видим, как люди не принимают лекарства, потому что чувствуют себя хорошо, и не понимают, что их болезни требуют постоянного контроля и не пройдут, даже если они чувствуют себя хорошо», - говорит Самарюйтель.
При появлении симптомов инсульта немедленно позвоните по номеру 112 и вызовите скорую помощь.
Симптомы инсульта включают внезапный паралич одной стороны тела, трудности при ходьбе, потерю равновесия и координации, а также нарушение зрения. За каждую минуту промедления разрушается 1,9 миллиона нервных клеток, которые невозможно восстановить. Эффективность лечения напрямую зависит от того, насколько быстро пациент попадет в больницу.
В случае инсульта следует немедленно принять меры при появлении любого из следующих симптомов:
- Нарушение речи - речь невнятная или ее трудно понять?
- Частичное опущение лица - одна сторона лица опущена?
- Парализована рука - одна рука слабая или онемевшая?
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Сегодня, в День борьбы с инсультом, доктор Самарюйтель рекомендует всем осознать, что инсульт - это очень серьезное заболевание с серьезными последствиями. Повреждения мозга, как правило, необратимы, и важно учитывать, что человек может уже не быть прежним и ему может понадобиться посторонняя помощь. Он также может оказаться не в состоянии самостоятельно справляться со своими обязанностями.
«Иногда люди заблуждаются, что если пациент попадет в больницу, то его вылечат. Инсульт - это не пневмония, которую можно вылечить за один прием. Нужно быть готовым к длительному процессу реабилитации, потому что после пребывания в неврологическом отделении предстоит много работы. Пациент должен приложить как можно больше усилий и принять участие в восстановлении. Если не прилагать усилий, то и восстановления не будет. Также нужно быть очень терпеливым, потому что результаты не приходят быстро, а восстановление может занять несколько месяцев и обычно не бывает полным. В то же время важно понимать, что не все люди способны восстанавливаться и принимать достаточное участие в реабилитации», - говорит Самарюйтель.
Очень важно, чтобы близкие людей, перенесших инсульт, поддерживали их, поскольку восстановление после инсульта может быть долгим и трудным процессом. Реабилитация играет ключевую роль - физиотерапия, трудотерапия, логопедия и другие виды лечения могут помочь восстановить утраченные навыки и улучшить качество жизни. Поддержка близких людей имеет решающее значение, поскольку пациенту часто нужна мотивация и поддержка для продолжения реабилитации.