Каковы факторы риска инсульта и как их можно избежать?

«Иногда люди заблуждаются, что если пациент попадет в больницу, то его вылечат. Инсульт - это не пневмония, которую можно вылечить за один прием. Нужно быть готовым к длительному процессу реабилитации, потому что после пребывания в неврологическом отделении предстоит много работы. Пациент должен приложить как можно больше усилий и принять участие в восстановлении. Если не прилагать усилий, то и восстановления не будет. Также нужно быть очень терпеливым, потому что результаты не приходят быстро, а восстановление может занять несколько месяцев и обычно не бывает полным. В то же время важно понимать, что не все люди способны восстанавливаться и принимать достаточное участие в реабилитации», - говорит Самарюйтель.