В последние недели заболеваемость COVID-19 растет именно среди этой группы людей

«Последние две недели наблюдается тенденция роста заболеваемости, особенно среди пожилых людей, которые подвергаются более высокому риску госпитализации из-за COVID-19, - сказала завотделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юлия Геллер. - Риск тяжелого заболевания коронавирусом выше у людей старше 60 лет, а риск серьезных осложнений особенно резко возрастает у людей 80 лет и старше».