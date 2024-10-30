По данным Кассы здоровья, заболеваемость COVID-19 среди пожилых людей растет, однако вакцинация от коронавируса бесплатна для всех людей из группы риска и является самым простым способом уберечься от серьезного заболевания.
В последние недели заболеваемость COVID-19 растет именно среди этой группы людей
«Последние две недели наблюдается тенденция роста заболеваемости, особенно среди пожилых людей, которые подвергаются более высокому риску госпитализации из-за COVID-19, - сказала завотделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юлия Геллер. - Риск тяжелого заболевания коронавирусом выше у людей старше 60 лет, а риск серьезных осложнений особенно резко возрастает у людей 80 лет и старше».
Геллер отметила, что более 80 процентов всех пациентов, госпитализированных из-за COVID-19, были старше 60 лет, а половина из них - старше 80 лет.