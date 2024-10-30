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Здоровье

В последние недели заболеваемость COVID-19 растет именно среди этой группы людей

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Коронавирусное отделение в Западно-Таллиннской центральной больнице.
Коронавирусное отделение в Западно-Таллиннской центральной больнице. Фото: Tairo Lutter

По данным Кассы здоровья, заболеваемость COVID-19 среди пожилых людей растет, однако вакцинация от коронавируса бесплатна для всех людей из группы риска и является самым простым способом уберечься от серьезного заболевания.

«Последние две недели наблюдается тенденция роста заболеваемости, особенно среди пожилых людей, которые подвергаются более высокому риску госпитализации из-за COVID-19, - сказала завотделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юлия Геллер. - Риск тяжелого заболевания коронавирусом выше у людей старше 60 лет, а риск серьезных осложнений особенно резко возрастает у людей 80 лет и старше».

Геллер отметила, что более 80 процентов всех пациентов, госпитализированных из-за COVID-19, были старше 60 лет, а половина из них - старше 80 лет.

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