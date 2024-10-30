Ютубер и тренер по самопомощи Кларк Кегли регулярно делится мотивационными видео и советами по здоровью на своем канале YouTube. Он отказался от алкоголя на 1000 дней и рассказывает об удивительных впечатлениях от последствий своего решения.
Человек, продержавшийся 1000 дней, рассказывает об удивительных последствиях отказа от алкоголя
Кегли признался, что отказ от алкоголя может иметь больше преимуществ, чем просто улучшение физического здоровья.
По прошествии 1000 дней или чуть более двух с половиной лет трезвости, Кларк сказал, что ощутил ряд положительных изменений в состоянии здоровья, включая улучшение сна, ясность ума и отсутствие тревожности.
Самые неожиданные изменения, по его словам, были связаны не с улучшением физического здоровья, а скорее с его эмоциональным самочувствием. По его словам, после длительного периода трезвости он почувствовал, что у него появилось больше свободного времени, больше энергии для занятий своими увлечениями, и многие вещи стали приносить ему больше удовольствия, чем раньше.
Он также добавил, что отказ от употребления алкоголя сделал его более терпимым к окружающим и что трезвость помогла ему справиться с неприятными ощущениями в жизни и научиться ценить то, что действительно имеет значение.