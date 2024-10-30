Причина тяги к нездоровой пище найдена

Результаты показали, что и хорошо отдохнувшие, и невыспавшиеся участники одинаково испытывали голод по утрам, при этом уровень большинства гормонов и сахара в крови был у них схож. Однако участники, страдающие от недосыпания, были готовы заплатить за перекус больше, чем отдохнувшие.

Кроме того, у них был выше уровень так называемого гормона голода грелина, функцию которого исследователи до конца не выяснили. МРТ-сканирование мозга показало, что миндалина - область мозга, связанная с удовольствием от еды, и гипоталамус - область, связанная с потреблением, - были более активны у людей, лишенных сна, когда они смотрели на изображения еды.

«Когда люди испытывают недостаток сна, их мозг расходует больше энергии. Вероятно, мозг посылает сигналы, стимулирующие потребление пищи, и не тратит время на контроль импульсов», - говорит шведский нейробиолог Кристиан Бенедикт, который не принимал участия в исследовании.