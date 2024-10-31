Эксперт: расходы на оборону можно было бы направить на медицинскую помощь в Эстонии

Медицинская помощь только в режиме онлайн не работает, поскольку есть риск, что пациенты останутся без лечения. Проблемы финансирования медицинской сферы можно было бы решить, направив деньги в человеческий капитал в Эстонии, а не в иностранную оружейную промышленность, сказала эксперт в области здравоохранения Марис Йессе. Также она считает необходимым построить новую больницу в Таллинне, пишет Rus.ERR.