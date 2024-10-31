Медицинская помощь только в режиме онлайн не работает, поскольку есть риск, что пациенты останутся без лечения. Проблемы финансирования медицинской сферы можно было бы решить, направив деньги в человеческий капитал в Эстонии, а не в иностранную оружейную промышленность, сказала эксперт в области здравоохранения Марис Йессе. Также она считает необходимым построить новую больницу в Таллинне, пишет Rus.ERR.
Эксперт: расходы на оборону можно было бы направить на медицинскую помощь в Эстонии
Решения о реформировании финансирования системы здравоохранения должны основываться на ценностях, считает Йессе: «Готовы ли мы в Эстонии признать, что доступ человека к здравоохранению, к медицинской помощи, во многом зависит от того, сколько денег у него в кошельке? Или это общественная услуга?»