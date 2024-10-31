ОТКРЫТИЕ Простой вирус проникает в мозг и может способствовать тяжелым заболеваниям

Исследование, опубликованное в журнале Virology, дает первое представление о том, как широко распространенный вирус простого герпеса типа 1 (HSV-1) проникает в мозг, что помогает лучше понять, как HSV-1 может вызывать неврологические заболевания.

«В последнее время этот вирус связывают с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, но четкий путь проникновения в центральную нервную систему не был установлен, - сказала Кристи Ниемейер, доцент неврологии Медицинского центра Аншутца при Университете Колорадо и соавтор исследования. - Важно знать, как HSV-1 проникает в мозг и какие области мозга подвержены риску, чтобы понять, как это вызывает заболевания».

Ученые также изучили, движется ли HSV-1 в мозге случайным образом или предпочитает определенные области. Они составили карту того, где и как вирус перемещается по мозгу и какие области заражает, например, ствол мозга, который контролирует сон и движение. Также был обнаружен HSV-1 в таких областях мозга, которые производят серотонин и норэпинефрин, а также в гипоталамусе, который регулирует аппетит, сон, настроение и уровень гормонов.

«Хотя наличие HSV-1 не вызывает полного энцефалита в мозге, оно все же может влиять на функционирование этих областей», - сказала Ниемейер.

Ниемейер и ее коллеги также показали, как HSV-1 взаимодействует с основными иммунными клетками мозга - микроглией. Они обнаружили, что микроглия становится воспалительной при контакте с вирусом, но в некоторых областях мозга воспаление сохранялось даже после того, как вирус больше не обнаруживался.

«Выявление роли микроглии дает подсказки о последствиях инфекции HSV-1 и о том, как она вызывает неврологические заболевания, - сказала Ниемейер. - Хроническое воспаление может привести к воспалению, известному как фактор риска для различных неврологических и нейродегенеративных заболеваний. Это исследование предоставляет важные знания о связи между вирусами и здоровьем мозга, а также о первопричинах распространенных неврологических заболеваний».