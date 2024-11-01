Найден новый метод уничтожения рака

Исследование проводилось под руководством профессоров Кармита Леви и Ярона Карми, а также аспиранта Авишая Малиаха из Школы медицины и здравоохранения ТАУ.

Профессор Леви объясняет, что открытие было сделано случайно, поскольку его лаборатория изучает как рак, так и воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения на кожу - оба этих явления, как известно, подавляют иммунную систему. Обычно исследователи рака сосредоточены на механизмах, с помощью которых рак подавляет иммунную систему, но в данном исследовании они решили изучить, как ультрафиолетовое излучение подавляет иммунную систему, и применить полученные результаты для совершенствования лечения рака.

В качестве первого шага Малиа изучила изменения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением, на мышиной модели. Исследование показало, что уровень белка Ly6a, который связан с подавлением иммунитета, повышается после воздействия ультрафиолетового излучения.

Последующие эксперименты показали, что раковые клетки также вырабатывают высокий уровень белка Ly6a, который, по-видимому, подавляет активность иммунных Т-клеток. Для снижения влияния Ly6a были использованы антитела, что привело к значительной регрессии опухоли.

Это открытие может привести к созданию нового метода иммунотерапии. Антитела против Ly6a также смогли вылечить раковые опухоли, которые были устойчивы к лечению. Сейчас исследователи разрабатывают препарат, чтобы ингибирование механизма Ly6a можно было использовать и для лечения рака у людей.