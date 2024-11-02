Стало известно, что лучше всего помогает избавиться от боли в тазобедренном суставе

Исследование, результаты которого были опубликованы 31 октября в журнале New England Journal of Medicine, включало 109 пациентов, случайным образом распределенных на две группы: 53 пациента прошли эндопротезирование тазобедренного сустава, а 56 - тренировки на выносливость.

Ученые выяснили, что по шкале Oxford Hip Score, оценивающей прогресс восстановления, состояние пациентов в группе операции улучшилось в среднем на 15,9 балла, в то время как у пациентов в группе тренировок на выносливость - на 4,5 балла.

Спустя шесть месяцев девяти процентам пациентов, которым была запланирована операция, еще не сделали. В то же время 21 процент пациентов из группы тренировок за этот период все же сделали полное эндопротезирование тазобедренного сустава.

В обеих группах за шесть месяцев частота серьезных побочных эффектов оказалась примерно одинаковой, и большинство из них были связаны с операционными осложнениями. Авторы отмечают, что результаты подтверждают действующие рекомендации по лечению остеоартрита тазобедренного сустава и могут помочь в принятии обоснованных решений в клинической практике.