Выяснилось, в какой стране ЕС курят больше всего

В Литве курят 29% населения, что также на один процентный пункт больше, чем в 2020 году, а в Эстонии число курильщиков увеличилось на семь процентных пунктов до 25%.

В Европейском союзе в 2023 году традиционные табачные изделия (сигареты, сигары, сигариллы и трубки) курили 24% населения, что на один процентный пункт меньше, чем в 2020 году.

Больше всего курильщиков в Болгарии (37%), Греции (36%), Хорватии (35%) и Румынии (34%). Меньше всего эта привычка распространена в Швеции (8%), Нидерландах (11%) и Дании (14%).

56% европейцев никогда не пробовали сигарет, а в Латвии этот показатель составляет 49%.

Самым распространенным табачным продуктом в ЕС остаются обычные сигареты - их по крайней мере раз в месяц курят 77% курильщиков, а ежедневно 69%. В среднем один курильщик выкуривает 14,1 сигареты в день, в том числе в Греции - 18,13 сигареты, а в Швеции - 10,13 сигареты.

Вторым самым распространенным табачным изделием в ЕС является курительный табак, который употребляют 18% курильщиков. Сравнительно меньшей популярностью пользуются сигариллы, сигары и трубки.

Регулярно употребляют электронные сигареты 3% респондентов в ЕС, а 8% пробовали их один или два раза. Около 2% европейцев регулярно употребляют нагреваемый табак, 4% пробовали его несколько раз.

Опрос Eurobarometer об отношении европейцев к табачным изделиям проводился с 10 мая по 5 июня 2023 года в 27 странах, в нем приняли участие 26 358 респондентов в возрасте от 15 лет.