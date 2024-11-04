Исследование: дефицит этого витамина может привести к проблемам с жизненно важным органом

Исследователи из Макгиллского университета в Канаде использовали различные аналитические методы для изучения генетически модифицированных мышей, у которых в результате не вырабатывался витамин D. Они обнаружили, что вилочковая железа - небольшой орган, тренирующий иммунную систему, - у таких мышей стареет быстрее, что приводит к неконтролируемому распространению саморазмножающихся иммунных клеток.

Ученым известно, что тимус играет ключевую роль в обучении Т-клеток не атаковать целые ткани, и что витамин D тесно связан с этим процессом. Теперь эти связи стали гораздо более ясными.

«Прояснение связи между витамином D и аутоиммунитетом может привести к появлению новых стратегий профилактики аутоиммунных заболеваний», - говорит физиолог из Макгиллского университета Джон Уайт.

Исследование показало, что дефицит витамина D приводит к снижению уровня регуляторов аутоиммунитета в тимусе. У мышей, не способных вырабатывать витамин D, тимус и объем его клеток оставались маленькими. В тимусе также наблюдались признаки преждевременного старения.

Это показывает, как дефицит витамина D может снизить защиту от аутоиммунных заболеваний - состояний, при которых организм ошибочно атакует собственные клетки, вызывая проблемы со здоровьем.

Старение тимуса приводит к так называемой негерметичности иммунной системы, объясняет Уайт. «Это означает, что тимус становится менее эффективным в фильтрации иммунных клеток, которые могут ошибочно атаковать здоровые ткани, повышая риск аутоиммунных заболеваний, таких как диабет первого типа», - отметил он.

Предыдущие исследования показывают, что витамин D особенно важен для детей поскольку подготовка Т-клеток в тимусе длится до 20 лет. С возрастом польза витамина D в этом контексте становится менее очевидной.

Исследование проводилось только на мышах, но поскольку функционирование тимуса схоже с человеческим, есть основания полагать, что у людей происходят аналогичные биологические процессы.

Несмотря на то, что эффективность добавок с витамином D до сих пор вызывает споры, считается, что они могут быть полезны, если человек испытывает дефицит витамина D.

Если ребенок подвержен риску дефицита витамина D, необходимо проконсультироваться с медицинским работником, чтобы обеспечить достаточный уровень витамина.