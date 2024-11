Враг жира на животе: этот продукт растапливает жир, как солнце снег

Если внести осознанные и полезные изменения в ежедневный рацион, количество жира на животе можно заметно снизить. Портал Eat This, Not That ссылается на недавнее исследование, согласно которому лучшим продуктом для борьбы с жиром на животе является нежирный греческий йогурт.