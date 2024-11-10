Враг жира на животе: этот продукт растапливает жир, как солнце снег

Висцеральный жир не виден снаружи; он откладывается в брюшной полости и окружает внутренние органы, оказывая крайне негативное воздействие на здоровье. Этот вид жира может повышать кровяное давление и увеличивать риск таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые болезни, деменция и некоторые виды рака. Больше всего этому риску подвержены мужчины и женщины после наступления менопаузы.