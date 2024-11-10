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Враг жира на животе: этот продукт растапливает жир, как солнце снег

Перевод: Сергей Светлов
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В группе риска в первую очередь находятся мужчины.
В группе риска в первую очередь находятся мужчины. Фото: Shutterstock

Висцеральный жир, накапливающийся в области живота, вреден для здоровья, так как способствует возникновению многих серьезных заболеваний. Диетологи назвали один продукт, который помогает избавиться от этой проблемы.

Висцеральный жир не виден снаружи; он откладывается в брюшной полости и окружает внутренние органы, оказывая крайне негативное воздействие на здоровье. Этот вид жира может повышать кровяное давление и увеличивать риск таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые болезни, деменция и некоторые виды рака. Больше всего этому риску подвержены мужчины и женщины после наступления менопаузы.

Если внести осознанные и полезные изменения в ежедневный рацион, количество жира на животе можно заметно снизить. Портал Eat This, Not That ссылается на недавнее исследование, согласно которому лучшим продуктом для борьбы с жиром на животе является нежирный греческий йогурт.

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