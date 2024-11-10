Курение и электронные сигареты: что они на самом деле делают с организмом?

Безопаснее ли электронные сигареты?

Электронные сигареты изучены меньше, чем обычные, поэтому долгосрочные риски их использования или начала курения в молодом возрасте остаются неизвестными. Можно сказать, что современные пользователи электронных сигарет участвуют в эксперименте, результаты которого станут полезными для будущих поколений.

На данный момент известно, что аэрозоль электронных сигарет содержит в общем случае меньше вредных веществ, чем дым обычных сигарет. Поэтому сигареты считаются более опасными, чем электронные, но нельзя считать, что электронные сигареты безопасны. В их парах также могут содержаться опасные для здоровья вещества, такие как карбонильные соединения и летучие органические соединения (VOC).

Стоит обратить внимание на чрезвычайно высокое содержание никотина, которое часто содержится в электронных сигаретах. В обычной одноразовой электронной сигарете может содержаться 40 мг никотина - эквивалентное содержанию никотина в 40 сигаретах, то есть двух пачках. Никотин - вещество, вызывающее сильную зависимость. В больших дозах он является токсичным.

Электронные сигареты и молодежь

Электронные сигареты становятся все более популярными среди молодежи и несовершеннолетних. Регулярное употребление никотина в этом возрасте может негативно повлиять на развитие мозга у подростков и вызвать сильную зависимость. Молодые люди обычно не используют электронные сигареты для отказа от курения, а привлекаются вкусом, любопытством и кажущейся безопасностью. Таким образом, на электронных сигаретах подрастает новое поколение, которому грозит пожизненная никотиновая зависимость.