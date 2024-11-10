Медицинский консультант по страхованию жизни компании Lyfery доктор Кристийна Паю и ведущий исследователь доктор Таави Тилльман пишут, что в 2022 году каждый шестой житель Эстонии курил ежедневно, при этом 70,4% курильщиков выкуривали по 10-20 сигарет в день. 49% из них хотели бы бросить курить.
Курение и электронные сигареты: что они на самом деле делают с организмом?
Курение - одна из основных причин преждевременной смертности в Европе, в 2019 году оно стало причиной до 780 000 смертей. В ходе глобального исследования было установлено, что курение является важнейшим риском, связанным с образом жизни и провоцирующим рак.
Как курение воздействует на организм?
В Европе курение вызывает более 80% случаев рака легких, что является также одной из самых частых причин смертности от рака в Эстонии. Вред от табака воздействует практически на весь организм, нарушая работу сосудов в сердце, головном мозге, других органах и конечностях, что повышает риск инфаркта, инсульта, отказа органов и даже потери конечностей. Курение также ухудшает фертильность, негативно сказывается на течении беременности и приводит к преждевременному старению кожи.
Как еще курение влияет на нас?
Люди часто курят для снятия стресса и боятся отказаться от этой привычки, однако исследования показывают обратное: отказ от курения может положительно сказаться на психическом здоровье. Отказ от курения связан со снижением уровня депрессии, тревожности, стресса и улучшением психологического качества жизни. Особенно значительное улучшение психического состояния наблюдается у тех, кто до отказа от курения страдал психическими или физическими заболеваниями. Чем дольше человек не курит, тем выше уровень его психологического благополучия.
Курильщик может подвергать опасности и своих близких. Пассивное курение увеличивает риск рака легких, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний на 20-30%. Вдыхание табачного дыма во время беременности повышает вероятность рождения ребенка с низким весом и других проблем. Дети, которые подвергаются пассивному курению, также находятся в зоне риска: младенцы могут подвергаться синдрому внезапной детской смерти, а у детей старшего возраста чаще встречаются респираторные инфекции, воспаления среднего уха и тяжелая форма астмы. Поэтому важно организовать свою жизнь так, чтобы защитить близких от воздействия дыма.
Безопаснее ли электронные сигареты?
Электронные сигареты изучены меньше, чем обычные, поэтому долгосрочные риски их использования или начала курения в молодом возрасте остаются неизвестными. Можно сказать, что современные пользователи электронных сигарет участвуют в эксперименте, результаты которого станут полезными для будущих поколений.
На данный момент известно, что аэрозоль электронных сигарет содержит в общем случае меньше вредных веществ, чем дым обычных сигарет. Поэтому сигареты считаются более опасными, чем электронные, но нельзя считать, что электронные сигареты безопасны. В их парах также могут содержаться опасные для здоровья вещества, такие как карбонильные соединения и летучие органические соединения (VOC).
Стоит обратить внимание на чрезвычайно высокое содержание никотина, которое часто содержится в электронных сигаретах. В обычной одноразовой электронной сигарете может содержаться 40 мг никотина - эквивалентное содержанию никотина в 40 сигаретах, то есть двух пачках. Никотин - вещество, вызывающее сильную зависимость. В больших дозах он является токсичным.
Электронные сигареты и молодежь
Электронные сигареты становятся все более популярными среди молодежи и несовершеннолетних. Регулярное употребление никотина в этом возрасте может негативно повлиять на развитие мозга у подростков и вызвать сильную зависимость. Молодые люди обычно не используют электронные сигареты для отказа от курения, а привлекаются вкусом, любопытством и кажущейся безопасностью. Таким образом, на электронных сигаретах подрастает новое поколение, которому грозит пожизненная никотиновая зависимость.
В исследовании, проведенном в Эстонии в 2022 году среди 720 учащихся в возрасте от 11 до 19 лет, почти каждый пятый использовал электронные сигареты как минимум раз в месяц. Шесть процентов учащихся (46 человек) были ежедневными пользователями, причем четверть из них потребляла по 6-10 мл в день, что эквивалентно 6-10 пачкам сигарет. Девять школьников ежедневно потребляли более десяти мл, что соответствует до десяти пачек сигарет в день. 166 учащихся впервые попробовали табак или никотиновые продукты в возрасте 12-15 лет, но 20% из тех, кто уже имел подобный опыт, - 49 человек - попробовали их уже в 11 лет или ранее. Среди опрошенных 20% пробовали сигареты, а 30% пробовали электронные сигареты.
Отказ от никотина
Для тех, кто хочет бросить табак и/или никотин, доступен широкий выбор научно обоснованных и тщательно разработанных продуктов и услуг. Как и при восхождении на Эверест, где важны снаряжение и проводник, эти ресурсы могут значительно облегчить путь к отказу от никотина.
- Сайт Tubakainfo предоставляет исчерпывающую информацию и полезные советы для более легкого отказа от курения.
- Исследования показывают, что индивидуальное консультирование повышает вероятность отказа на 57%. Поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться этой услугой. Благодаря Кассе здоровья эта услуга в настоящее время бесплатна, даже для людей без медицинской страховки. Подберите ближайший вариант здесь.
- Заместительная терапия никотином (например, никотиновый пластырь) и рецептурные препараты (например, бупропион) могут повысить шансы на отказ до 60%. Проконсультируйтесь с врачом, фармацевтом или индивидуальным консультантом, чтобы выбрать оптимальный подход.