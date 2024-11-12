Открытие Удивительное вещество способствует развитию рака почек

Медь - жизненно важный микроэлемент, необходимый для производства энергии. Мария Чижик-Кржеска, возглавлявшая исследование, пояснила, что накопление меди в организме связано с ухудшением результатов лечения у пациентов с наиболее распространенным видом рака почки - почечно-клеточной карциномой. Оказывается, клетки рака почки накапливают больше меди по мере того, как болезнь прогрессирует от первой стадии до метастатической, сообщает Medical Xpress.

Исследователи обнаружили, что высокий уровень меди помогает раковым клеткам вырабатывать особый фермент, который повышает уровень их энергии и способствует росту. В то же время сахар (глюкоза) помогает вырабатывать защитную молекулу под названием глутатион, которая выводит токсины и снижает вредное воздействие меди, давая раковым клеткам дополнительное преимущество в выживании.

«Другими словами, медь вызывает многоуровневую адаптацию в раковых клетках, которая способствует росту опухоли», - говорит Чижик-Кржеска.

Используя секвенирование РНК, исследователи обнаружили, что в опухолях есть «горячие точки» медь-зависимого производства энергии, которые расположены рядом с другими опухолевыми клетками, поддерживающими развитие рака.

Однако, по словам Чижик-Кржеска, пока неясно, что является причиной накопления меди в опухолях. Эксперты предполагают, что причиной накопления меди могут быть факторы окружающей среды, такие как курение, использование электронных сигарет или воздействие дыма от лесных пожаров.

В будущем планируется использовать полученные знания для разработки потенциальных методов лечения, направленных на метаболизм раковых клеток. Кроме того, измерение уровня меди в тканях пациентов может быть использовано в качестве биомаркера для прогнозирования агрессивности рака или риска рецидива после первичной операции.

Исследование было опубликовано в журнале Cancer Discovery.