Ежегодно в Эстонии диагностируется около 5600 новых случаев диабета 2-го типа, и им страдает каждый шестнадцатый житель. Это заболевание, связанное с образом жизни, имеет генетическую предрасположенность, но его можно в значительной мере предотвратить с помощью правильного питания и регулярной физической активности. Если болезнь уже развилась, крайне важно держать ее под контролем.
В Эстонии наблюдается растущая проблема со здоровьем – диабет 2-го типа
Диабет 2-го типа возникает, когда клетки организма становятся устойчивыми к инсулину. Это означает, что действие инсулина ослабляется, и уровень глюкозы в крови повышается. Инсулин - гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, он помогает глюкозе поступать в клетки, обеспечивая их энергией. При снижении чувствительности клеток к инсулину поджелудочная железа должна вырабатывать больше инсулина, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови.
Диагностикой и лечением диабета занимаются семейные врачи. Так как диабет развивается медленно, необходимо регулярно пересматривать план лечения.
Для контроля диабета важно следовать рекомендациям врача, правильно принимать лекарства и регулярно измерять уровень сахара в крови. Это можно делать с помощью глюкометра или глюкозного сенсора. Касса здоровья компенсирует расходы на тест-полоски и ланцеты, что позволяет пациентам самостоятельно следить за уровнем сахара.
Обычно диабет 2-го типа лечат таблетками, но по мере прогрессирования болезни может потребоваться инъекция инсулина.
Касса здоровья обеспечивает доступ к современным методам лечения, включая компенсацию лекарств и медицинских устройств для лечения диабета 2-го типа, на что ежегодно уходит более 30 миллионов евро.
Особенно важно обращать внимание на питание и физическую активность на ранних стадиях диабета или при наличии факторов риска, пока изменения в поджелудочной железе еще обратимы.
Большинство пациентов с диабетом 2-го типа имеют избыточный вес, поэтому важно мотивировать их к снижению массы тела. Ожирение и избыточный вес увеличивают риск осложнений диабета и могут привести к серьезным последствиям. Диабет также повышает риск других хронических заболеваний, таких как гипертония и сердечно-сосудистые болезни.
Эффективные меры по контролю диабета:
- Сбалансированное питание. Выбирайте продукты с низким гликемическим индексом, которые не вызывают резкого подъема уровня сахара в крови. Отлично подойдут цельнозерновые продукты, овощи и фрукты. Следует избегать продуктов, богатых сахаром и подвергшихся обработке.
- Физическая активность. Регулярные упражнения помогают снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину. Рекомендуется заниматься хотя бы 30 минут умеренной активностью в большинство дней недели.
- Снижение веса. Потеря даже нескольких килограммов может значительно улучшить уровень сахара и снизить риск осложнений.
- Медикаменты. Если изменения в образе жизни не дают достаточного эффекта, врач может назначить препараты для поддержания уровня сахара в крови. Наиболее распространенный препарат - метформин, но при необходимости применяются и другие сахароснижающие препараты, включая инсулин.
- Мониторинг сахара. Регулярное измерение уровня сахара с помощью глюкометра или сенсора помогает понять, как питание и физическая активность влияют на уровень сахара, и своевременно корректировать лечение.
- Уход за ногами. Повреждения нервов из-за диабета могут вызвать потерю чувствительности в ногах. Важно регулярно проверять и ухаживать за ногами, чтобы предотвратить проблемы.
Не забывайте, что для успешного контроля диабета 2-го типа важна последовательность. Изменение образа жизни и соблюдение рекомендаций врача помогают поддерживать уровень сахара в крови в норме и предотвращают серьезные осложнения. Подробную информацию о диабете 2-го типа и советы по жизни с этим заболеванием можно найти в руководстве для пациентов, финансируемом Кассой здоровья. Руководство можно также попросить у своего лечащего врача.