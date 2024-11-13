В Эстонии наблюдается растущая проблема со здоровьем – диабет 2-го типа

Диабет 2-го типа возникает, когда клетки организма становятся устойчивыми к инсулину. Это означает, что действие инсулина ослабляется, и уровень глюкозы в крови повышается. Инсулин - гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, он помогает глюкозе поступать в клетки, обеспечивая их энергией. При снижении чувствительности клеток к инсулину поджелудочная железа должна вырабатывать больше инсулина, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Диагностикой и лечением диабета занимаются семейные врачи. Так как диабет развивается медленно, необходимо регулярно пересматривать план лечения.

Для контроля диабета важно следовать рекомендациям врача, правильно принимать лекарства и регулярно измерять уровень сахара в крови. Это можно делать с помощью глюкометра или глюкозного сенсора. Касса здоровья компенсирует расходы на тест-полоски и ланцеты, что позволяет пациентам самостоятельно следить за уровнем сахара.

Обычно диабет 2-го типа лечат таблетками, но по мере прогрессирования болезни может потребоваться инъекция инсулина.

Касса здоровья обеспечивает доступ к современным методам лечения, включая компенсацию лекарств и медицинских устройств для лечения диабета 2-го типа, на что ежегодно уходит более 30 миллионов евро.

Особенно важно обращать внимание на питание и физическую активность на ранних стадиях диабета или при наличии факторов риска, пока изменения в поджелудочной железе еще обратимы.