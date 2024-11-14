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Здоровье

Заболеваемость Covid-19 в Эстонии снижается. Но есть и плохая новость

Редактор: rus.postimees.ee
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Тест на коронавирус Covid-19.
Тест на коронавирус Covid-19. Фото: Shutterstock

На минувшей неделе в Эстонии было зарегистрировано 779 случаев заражения Covid-19 - на 75 меньше, чем неделей ранее, пишет Rus.ERR.

Из всех выявленных с 4 по 10 ноября случаев заражения 153 были подтверждены лабораторно, остальные – клинически, следует из данных Департамента здоровья.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах.

Заболеваемость коронавирусом снижается восьмую неделю подряд. Однако среди лиц старше 60 лет наблюдается тенденция роста заболеваемости.

Средний уровень заболеваемости в Эстонии за семь дней снизился до 111 случаев на 100 000 человек.

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