Новое лекарство от болезни Альцгеймера получило частичное разрешение на продажу

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изменило свою позицию в отношении препарата Leqembi (lecanemab) от Biogen и Eisai для лечения болезни Альцгеймера, теперь рекомендовав его одобрение для определенной подгруппы пациентов - после первоначального отклонения в июле 2024 года.