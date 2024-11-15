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Новое лекарство от болезни Альцгеймера получило частичное разрешение на продажу

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Фото: Shutterstock

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенный тип деменции, на который приходится от 60 до 80 процентов случаев.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изменило свою позицию в отношении препарата Leqembi (lecanemab) от Biogen и Eisai для лечения болезни Альцгеймера, теперь рекомендовав его одобрение для определенной подгруппы пациентов - после первоначального отклонения в июле 2024 года.

В июле Комитет EMA по лекарственным препаратам для человека (CHMP) выдал отрицательное заключение по препарату Leqembi, сославшись на опасения по поводу его безопасности и эффективности при широком применении у пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера.

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