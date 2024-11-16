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К врачам обращаются слишком поздно: десятки тысяч жителей Эстонии ведут нелегкую борьбу с диабетом

Перевод: Ева Ойжинская
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Мама Маттиаса, Пирет, устанавливает сыну глюкометр, чтобы можно было отслеживать уровень сахара в крови. Мечта Маттиаса - стать пилотом, но из-за диабета это может быть затруднительно.
Мама Маттиаса, Пирет, устанавливает сыну глюкометр, чтобы можно было отслеживать уровень сахара в крови. Мечта Маттиаса - стать пилотом, но из-за диабета это может быть затруднительно. Фото: Eero Vabamägi

По данным Эстонского союза борьбы с диабетом, в мире насчитывается около 415 миллионов человек больных сахарным диабетом. Только в Эстонии этот диагноз поставлен примерно 70 000 жителям. Целью Всемирного дня борьбы с диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября, является привлечение внимания общественности к этой серьезной проблеме, от которой не застрахован ни один из нас.

Шесть лет назад, когда Маттиасу было всего девять лет, ему диагностировали диабет первого типа. Мама мальчика, Пирет, вспоминает, что учебный год уже закончился, но сын продолжал жаловаться на постоянную усталость. И Маттиас, и Пирет объясняли это напряжением, которое может сопутствовать окончанию учебного года. «Но это никак не проходило», - описывает мать.

В 2002 году диабет первого типа был обнаружен у Анналийзы, которой на момент постановки диагноза, как и Маттиасу, было девять лет. Она также запомнила постоянную усталость, но, в отличие от Маттиаса, ее мучила сильная жажда, которая не давала покоя.

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