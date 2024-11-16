По данным Эстонского союза борьбы с диабетом, в мире насчитывается около 415 миллионов человек больных сахарным диабетом. Только в Эстонии этот диагноз поставлен примерно 70 000 жителям. Целью Всемирного дня борьбы с диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября, является привлечение внимания общественности к этой серьезной проблеме, от которой не застрахован ни один из нас.
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К врачам обращаются слишком поздно: десятки тысяч жителей Эстонии ведут нелегкую борьбу с диабетом
Шесть лет назад, когда Маттиасу было всего девять лет, ему диагностировали диабет первого типа. Мама мальчика, Пирет, вспоминает, что учебный год уже закончился, но сын продолжал жаловаться на постоянную усталость. И Маттиас, и Пирет объясняли это напряжением, которое может сопутствовать окончанию учебного года. «Но это никак не проходило», - описывает мать.