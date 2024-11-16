К врачам обращаются слишком поздно: десятки тысяч жителей Эстонии ведут нелегкую борьбу с диабетом

Шесть лет назад, когда Маттиасу было всего девять лет, ему диагностировали диабет первого типа. Мама мальчика, Пирет, вспоминает, что учебный год уже закончился, но сын продолжал жаловаться на постоянную усталость. И Маттиас, и Пирет объясняли это напряжением, которое может сопутствовать окончанию учебного года. «Но это никак не проходило», - описывает мать.